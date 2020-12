4 anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân thời kỳ đổi mới

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, ngành công an có 55 đại biểu. Trong số này, bốn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.



Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành. Ảnh: Bộ Công an

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Tên tuổi ông Hoành được biết đến nhiều nhất với vụ án về đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Vụ án này còn có sự “bảo kê” của hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Năm 2010, với cương vị Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thiếu tướng Hoành ghi dấu ấn khi chỉ đạo điều tra vụ án tiêu cực, tham nhũng xảy ra tại dự án trang trại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; qua đó khởi tố 12 bị can phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đến năm 2018, với cương vị Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông Hoành chỉ đạo điều tra vụ án liên quan đến hai cựu tướng công an như đã nêu. Vụ án này, cơ quan công an khởi tố 105 bị can về bảy tội danh (sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ), làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 10.000 tỉ đồng.

Thiếu tướng Hoành từng ba lần được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân", được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba.



Đại tá Trần Anh Tuấn. Ảnh: Bộ Công an

Đại tá Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Ông Tuấn sinh năm 1959, ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Ông từng là Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính; Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Phòng CSĐT (Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT); Trưởng Công an huyện Mai Sơn; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La rồi Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Tên tuổi ông Tuấn gắn liền với chuyên án triệt phá sào huyệt của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào năm 2018, với vai trò là trưởng ban chuyên án.

Vị đại tá còn được mệnh danh là “khắc tinh” của tội phạm ma túy. Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, ngoài các Bằng khen của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các bộ, ngành, Đại tá Tuấn đã đạt nhiều danh hiệu thi đua và phần thưởng cao quý, Chiến sỹ thi đua toàn quốc.



Đại tá Mai Hoàng. Ảnh: Bộ Công an

Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an

Cũng như Đại tá Trần Anh Tuấn, một trong những chuyên án lừng lẫy nhất của ông Hoàng là triệt phá sào huyệt của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân.

Đại tá Hoàng từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau: Đội trưởng, Phó Trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu...

Ông trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin...

Trong đó, ông chính là chỉ huy Tổ công tác đặc biệt tham gia 9/9 giai đoạn của Chuyên án 279LL, 106 lần vào rừng trinh sát và đấu tranh với các toán, nhóm người có vũ trang, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới (từ năm 2014 đến năm 2017), bắt giữ hàng chục nghi phạm, thu giữ gần 500 bánh heroin, 36.000 viên ma túy cùng hàng chục khẩu súng các loại.

Đặc biệt, ông cũng trực tiếp tham gia bắt tử tù đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Tình bỏ trốn khỏi Trại giam T16 (năm 2017); trực tiếp tham gia từ khâu lập án, trinh sát, đấu tranh phá Chuyên án truy bắt hai bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.



Đại tá Lê Hồng Thắng. Ảnh: Bộ Công an

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng

Ông Thắng được ví như "cánh chim đầu đàn" của lực lượng Cảnh sát hình sự TP Cảng. Ông từng là Đội trưởng Đội án tuyến, Đội án sở hữu, Phó Trưởng Công an huyện An Dương rồi Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng.



Ông được biết đến với những lần đối mặt với các đường dây, ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm như Hải "Phú", Hưng "Sự", Sùng A Khai...

Dưới sự chỉ đạo của ông, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước phát hiện, điều tra, làm rõ thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp.

Điển hình là vụ bắt giữ 42 người Trung Quốc và Đài Loan có hành vi lắp đặt thiết bị viễn thông ở Hải Phòng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đã chiếm đoạt 2,2 triệu Nhân dân tệ, tương đương 08 tỉ đồng); thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không...).