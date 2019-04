4 vụ việc Bộ Công an đang điều tra tại gang thép Thái Nguyên

Như PLO đã đưa tin, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 5 bị can được xác định có sai phạm tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Công ty TISCO).



Bộ Công an đang điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Trong số này, hai cựu lãnh đạo của Tổng Công ty thép Việt Nam là ông Mai Văn Trinh (cựu chủ tịch HĐQT) và Đậu Văn Hùng (cựu tổng giám đốc) cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, ba bị can khác là cựu lãnh đạo TISCO gồm Trần Trọng Mừng (cựu tổng giám đốc), Trần Văn Khâm (cựu chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc) và Ngô Sỹ Hán (cựu phó tổng Giám đốc, trưởng ban quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2) cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo Bộ Công an, động thái tố tụng trên nằm trong quá trình cơ quan này đang điều tra, xác minh 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty TISCO.

Vậy 4 vụ việc này là những vụ việc nào?

Cách đây ít tháng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có kết luận thanh tra, chỉ ra hàng thiếu sót, sai phạm tại dự án nói trên. TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra 4 vi phạm có dấu hiệu hình sự.

Thứ nhất, điều tra việc tổng giám đốc TISCO và một số cán bộ thuộc TISCO, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) và Bộ Công Thương có liên quan trong việc ký các Biên bản thỏa thuận phân chia công việc Phần C, chuyển một số phần việc từ Phần P sang Phần C; ký hợp đồng giao VINAINCON, các nhà thầu phụ khác thực hiện Phần C; thanh toán theo đơn giá điều chỉnh không đúng Hợp đồng EPC làm phát sinh tăng TMĐT, gây thất thoát vốn đầu tư.

Thứ hai, điều tra việc tổng giám đốc TISCO, một số cán bộ liên quan trong việc ký các Phụ lục hợp đồng EPC và một số văn bản tiếp nhận nhiều loại máy móc thiết bị không đúng chủng loại, thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa không đúng Hợp đồng EPC, tiêu chuẩn về quản lý chất lượng hàng hóa.

Thứ ba, điều tra việc tổng giám đốc TISCO, một số cán bộ liên quan trình, phê duyệt và thanh toán nhiều khoản tiền cho MCC, các nhà thầu phụ, các tổ chức tư vấn, vi phạm quy định, nếu MCC và TISCO không xử lý sẽ gây thất thoát vốn đầu tư.

Thứ tư, điều tra việc VINAINCON lập dự toán Phần C theo đơn giá điều chỉnh, báo cáo các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ thiếu căn cứ; vi phạm hợp đồng thực hiện Phần C, chậm tiến độ dự án, phát sinh tăng TMĐT, bán thầu hưởng phí trái pháp luật.

Cùng với kiến nghị nêu trên, TTCP cho biết đã chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an vào tháng 11-2017.

Đặc biệt, cơ quan này còn chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, sai phạm.