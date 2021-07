Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định mở rộng phạm vi cách ly xã hội đối với 9/11 địa phương gồm: TP Long Xuyên, Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới sẽ giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16.

Thời gian giãn cách từ 0 giờ ngày 15-7 đến hết ngày 25-7.

Các địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khóm/ấp cách ly với khóm/ấp, xã/phường/thị trấn cách ly với xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố cách ly với huyện/thị xã/thành phố, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Lực lượng chốt chặn kiểm soát người ra vào địa bàn tỉnh An Giang nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: HD

Trường hợp ra khỏi nhà phải mang khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.



Đối với hai địa phương còn lại huyện Tri Tôn và Thoại Sơn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền cần tăng cường quản lý, kiểm soát chặt tại các địa bàn giáp ranh với Campuchia, Cần Thơ, Kiên Giang và các xã tiếp giáp với khu vực thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh cụ thể tại địa phương, Chủ tịch huyện thống nhất với cấp ủy quyết định việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với từng địa bàn, khu vực có ca nhiễm hoặc có nguy cơ khi thấy cần thiết.

Chủ tịch tỉnh giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và các tổ chức, đoàn thể tăng cường phối hợp có kế hoạch hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để ổn định cuộc sống tạm thời trong thời gian thực hiện cách ly xã hội trong tỉnh.