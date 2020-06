Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 trên biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, bão Nuri có khả năng mạnh thêm. Chiều mai, 13-6, cường độ bão Nuri sẽ mạnh lên cấp 9, giật cấp 12, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía đông bắc.

Do ảnh hưởng của bão Nuri nên khu vực bắc biển Đông, trong đó bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.



Vị trí và đường đi của bão Nuri. Ảnh: NHCMF

Cụ thể, vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới bao gồm phía đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông; từ vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc đến 21,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ nối với bão Nuri trên khu vực bắc biển Đông, kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ chiều tối nay và đêm mai đến ngày 15-6 ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện nay, trên khu vực các tỉnh Nghệ An và Bình Thuận cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 18 giờ-21 giờ ngày 12-6) tại trạm Quỳ Hợp 85,6mm, Thuỷ điện Châu Thắng 71,6mm (Nghệ An); La Gi 85,2mm (Bình Thuận).

Cảnh báo trong khoảng một đến ba giờ tới, trên khu vực các tỉnh Nghệ An và Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Các tỉnh Thanh Hoá, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Phước có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong ba đến sáu giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bình Phước.