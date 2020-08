Bắc bộ sắp đón đợt mưa rất to, lượng mưa lên tới 600mm

Ngày 14-8, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa đo được trong 24 giờ qua phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm như ở Nam Định (121mm), Thái Bình (118mm)...

Đáng lưu ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m.



Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho người dân các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: CTV

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đây là hình thế thời tiết, thiên tai nguy hiểm.



Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nên từ đêm mai (15-8) đến khoảng ngày 20-8 ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt).

Riêng khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt. Cục bộ ở tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to, lượng mưa 350-500mm/đợt, có nơi có thể trên 600mm/đợt.

Các nơi khác ở Bắc bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt. Trọng tâm của đợt mưa có khả năng tập trung từ đêm 16-8 đến đêm 18-8.

"Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến cụ thể của từng loại thiên tai" - ông Năng nói.

Những ngày qua, mưa lớn ở Bắc bộ, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây ra thiệt hại không nhỏ cho người dân địa phương.

Tại tỉnh Hà Giang, hai cháu nhỏ ở huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang đã bị thiệt mạng do sạt lở đất làm đổ tường nhà vào sáng 13-8. Ngoài ra, thiên tai cũng gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho tỉnh này, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 1,4 tỉ đồng.

Mưa lớn cũng khiến tỉnh Yên Bái thiệt hại về kinh tế khoảng gần 400 triệu đồng.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

Đặc biệt, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, cảnh báo mưa lớn, giông, lốc, sét và gió giật mạnh thông tin kịp thời đến cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh.