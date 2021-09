Sáng 10-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ, vị trí tâm bão số 5 (bão Conson) ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông. Cường độ bão mạnh thêm một cấp so với hôm qua, lên cấp 10, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ 15km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ sáng mai, ngày 11-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cường độ bão lúc này mạnh lên cấp 11, giật cấp 13.



Bão số 5 đang hướng về vùng biển các tỉnh miền Trung. Ảnh: KTTVQG

Trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm, hướng vào bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Cường độ bão vẫn tiếp tục mạnh lên trong quá trình di chuyển.



Vì bão di chuyển chậm, cường độ ngày càng mạnh thêm nên quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh, sóng lớn và kéo dài, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,5 đến 115,5 độ Kinh Đông.

Dự báo đến sáng ngày 13-9, tâm bão sẽ ở ngay trên vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi. Cường độ bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên đất liền trong khoảng ngày từ 11 đến 13-9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Cụ thể ở Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, ở Quảng Nam-Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt)

Từ ngày 12 đến 14-9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợt.

Mưa, gió mạnh có thể ảnh hưởng đến các diện tích lúa chưa thu hoạch ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, các hồ chứa đã tích đầy nước, các khu vực đang thực hiện cách ly do dịch COVID-19 cần hết sức lưu ý.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến tối ngày 9-9, Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố đã kêu gọi được 71.419 tàu thuyền. Hiện vẫn còn 351 tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực dự kiến di chuyển của bão.