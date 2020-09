Bão số 5 gây thiệt hại nặng cho miền Trung

Trưa 18-9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Chiều 18-9, ATNĐ tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp, sau đó tan dần. Do ảnh hưởng bão số 5, nhiều tỉnh miền Trung đã có mưa to đến rất to, phổ biến 100-300 mm.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong ngày 19-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Lượng mưa phổ biến 50-150 mm. Sau đó mưa giảm dần.

Huế: Một người chết, 95 người bị thương

Tại Thừa Thiên-Huế, thời tiết bắt đầu đổ mưa kèm theo gió giật mạnh vào khuya 17-9, kéo dài đến sáng sớm 18-9. Khoảng 6 đến 9 giờ sáng 18-9, thời tiết tại Thừa Thiên-Huế ngớt mưa. Tuy nhiên, khoảng 10 giờ sáng, mưa bắt đầu xuất hiện trở lại kèm với gió giật mạnh diễn ra khoảng 30 phút khiến nhiều nơi tại tỉnh này ngổn ngang, đổ nát.

Thời điểm này vẫn còn nhiều người dân đi lại trên đường. Mưa cùng gió lớn đã khiến người điều khiển xe bị ngã trên đường, nhiều người bị cây đổ gãy đè trúng người làm bị thương.

Chỉ 30 phút sau, gió ngớt, mưa tạnh nhưng đã khiến cho nhiều mái nhà bị hư hỏng, các cột điện, trạm biến áp bị đổ gãy khiến mất điện trên diện rộng… Thiệt hại cụ thể đến cuối ngày 18-9 vẫn chưa được cơ quan chức năng thống kê một cách chi tiết.

Bước đầu, tại Thừa Thiên-Huế có một người chết là ông Lương Văn Tư (47 tuổi, trú tại Phong Mỹ, huyện Phong Điền) do cây đổ ngã đè lên người và có 95 người bị thương. Cơn bão đã khiến 10 ngôi nhà bị sập, 6.770 ngôi nhà bị tốc mái.

Sau khi cơn bão quét qua, lực lượng quân đội, công an cùng với các cơ quan và người dân đã khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra. Tuy nhiên, do lượng cây xanh và nhà cửa ở Thừa Thiên-Huế bị hư hại nhiều nên vào tối cùng ngày việc khắc phục vẫn đang diễn ra và có thể sẽ kéo dài đến nhiều ngày sau.







Người dân và lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại bão số 5. Ảnh: nguyễn do

Điện lực thiệt hại lớn nhất trong hơn 10 năm qua

Tối 18-9, ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên-Huế, cho biết đối với ngành điện lực thì cơn bão số 5 này đã gây thiệt hại rất lớn, lớn nhất từ năm 2009 đến nay. Hiện đơn vị này đang huy động hơn 550 nhân lực và phương tiện để khắc phục sự cố điện trên diện rộng do bão số 5 gây ra.

2.447 ngôi nhà bị tốc mái. Theo báo cáo ban đầu của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, bão số 5 đã làm một người chết, một người mất tích, hàng trăm người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái.

Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 khiến mưa to, gió giật mạnh trong sáng cùng ngày đã khiến điện lưới của cả tỉnh Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng. Bão số 5 đã gây mất điện cho 280.000 khách hàng và 2.050 trạm biến áp, gần 200 cột điện gãy, đổ. Đến 14 giờ cùng ngày, Công ty Điện lực Thừa Thiên-Huế đã khôi phục được điện cho 30.000 khách hàng, tuy nhiên vẫn còn 250.000 khách hàng mất điện.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết trong hai ngày cuối tuần này sẽ huy động tất cả lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên… vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả của bão số 5.