Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh/thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và dông, lốc, sét từ ngày 7 đến 9-9 đã làm 01 người chết do lũ cuốn trôi khi đi qua suối tại tỉnh Gia Lai. Đồng thời gây thiệt hại nhiều về nông nghiệp, giao thông.