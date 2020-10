Bão số 9: Đà Nẵng khẩn trương sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Sáng 26-10, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã chủ trì họp với các sở, ban ngành để triển khai công tác phòng chống bão số 9.

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, ông Chinh chỉ đạo các quận ven biển thông báo, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định. Khẩn trương tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ.



Sau cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng cũng đã họp triển khai ứng phó bão số 9. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Chinh cũng yêu cầu UBND các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê làm việc với quân đội, đề nghị hỗ trợ lực lượng giúp dân kéo tàu công suất nhỏ lên bờ, hoàn thành trước 17 giờ ngày 27-10. Các chủ tàu thuyền không được neo đậu tại những nơi không an toàn trong thời điểm có bão.

Đồng thời, tàu thuyền khi di chuyển từ khu vực vịnh Sơn Trà về trú tại âu thuyền Thọ Quang phải báo cáo, đăng ký với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP và chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Ông Chinh yêu cầu rà soát ngay các cơ quan, nơi làm việc, đóng quân của các đơn vị, kiên quyết di dời ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

“Chú ý các khu vực có nguy cơ cao như sông Cu Đê, Túy Loan và các xã miền núi Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Bắc, khu vực bán đảo Sơn Trà, Nam Hải Vân, Bà Nà – Núi Chúa…” – ông Chinh lưu ý.

Ngoài ra, ông Chinh cũng yêu cầu Sở GD&ĐT theo dõi tình hình bão, chủ động cho học sinh nghỉ học từ sáng 28-10 đến hết 29-10.

Sở GD&ĐT kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và phòng, chống ngã đổ cây xanh trong trường học.

Công an TP Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chốt chặn ở những vị trí ngập sâu trên các tuyến đường lớn. Tổ chức sắp xếp các phương tiện giao thông đang đậu đỗ trên quốc lộ 1 nhằm đảm bảo an toàn.

"Lực lượng công an phải tổ chức bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân tại các khu vực trọng điểm, các khu vực sơ tán dân đi và dân đến" - Phó Chủ tịch thường trực UBND Đà Nẵng yêu cầu.

Về công tác sơ tán dân, ông Chinh yêu cầu các địa phương tổng hợp, báo cáo trước 17 giờ ngày 27-10.