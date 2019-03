Bị can Hùng bị khởi tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Sau khi thực hiện lệnh bắt tại trụ sở Huyện ủy, ông Hùng đã được đưa về nhà riêng ở thị trấn Liên Hương (Tuy Phong) để khám xét. Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Hồ Minh, cán bộ Phòng TN&MT huyện Tuy Phong.



Được biết trước khi chuyển về giữ chức trưởng Ban Dân vận (tháng 10-2017), ông Hùng là trưởng Phòng TN&MT huyện Tuy Phong. Trong thời gian giữ chức vụ này, ông Hùng có văn bản tham mưu cho chủ tịch UBND huyện Tuy Phong ký quyết định thu hồi 60 ha đất ở Vĩnh Hảo của ông NHV ngụ Đồng Nai nhưng ông V. hoàn toàn không biết. Toàn bộ số diện tích đất, ông Hùng tiếp tục tham mưu cho chủ tịch UBND huyện ký cho một số cá nhân ở TP.HCM thuê. Được biết diện tích đất trên trị giá nhiều tỉ đồng, hiện cơ quan CSĐT đang điều tra mở rộng.