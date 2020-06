Bắt ô tô tông xe chờ đèn đỏ, phát hiện ma túy, thuốc lá lậu

Khoảng 7 giờ 30 sáng 12-6, khi Đại úy Trần Quốc Thanh (Đội CSGT An Sương) đang điều tiết giao thông tại ngã tư Quốc lộ 1, Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) thì phát hiện hai ô tô con đụng nhau.

Cụ thể, ô tô 60A-695.16 do tài xế Danh H. (27 tuổi, ngụ Long An) điều khiển chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ vòng xoay An Sương về An Lạc, thì đụng vào xe ô tô 93A-195.73 đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều.



Đội CSGT An Sương đã truy đuổi được tài xế chở thuốc lá lậu và ma túy gây tai nạn. Ảnh: HK

Sau khi đụng xe, tài xế H. bất ngờ cho xe rẽ trái và quay đầu trên tuyến Quốc lộ 1, hướng về vòng xoay An Sương.

Thấy vậy, Đại úy Trần Quốc Thanh lập tức lên mô tô đặc chủng đuổi theo, đồng thời báo cho đồng đội hỗ trợ.

Khi truy đuổi đến địa chỉ 36 Quốc lộ 1, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 thì CSGT dừng được phương tiện. Tại đây, CSGT đã kiểm tra giấy tờ xe của tài xế H. và đưa H. cùng phương tiện về tại địa chỉ gây tai nạn ban đầu để dựng hiện trường.

Đội CSGT An Sương cũng báo cho Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) đến phối hợp giải quyết.



Công an còn phát hiện túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá. Ảnh: HK

Sau khi xử lý xong hiện trường tai nạn, lực lượng chức năng đã đưa tài xế và phương tiện về trụ sở Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) để tiếp tục làm việc.

Bất ngờ, công an kiểm tra bên trong xe ô tô của tài xế H., phát hiện gần 600 cây thuốc lá ngoại nhập với gần 6.000 bao thuốc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Công an cũng phát hiện thêm một túi nylon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Vụ việc đã được CSGT bàn giao cho Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) thụ lý, điều tra giải quyết.