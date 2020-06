Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An tuần tra, kiểm soát trên sông Vàm Cỏ Đông. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã An Thạnh, huyện Bến Lức, lực lượng này phát hiện sà lan số hiệu LA-05300, tải trọng gần 400 tấn đang khai thác cát trái phép.



Trên phương tiện lúc đó có năm người, họ nói được người khác thuê làm việc này. Cảnh sát đã tạm giữ chiếc sà lan để xác minh, làm rõ.