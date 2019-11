Bí Thư Cần Thơ: Không đổ thừa khu dân cư tự phát do quản lý

Ngày 25-11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2019 và đề ra Nghị quyết nhiệm vụ 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung cho biết, thành phố ước đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.



Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hai chỉ tiêu ước thực hiện không đạt kế hoạch là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, thu chi ngân sách. Nguyên nhân do thị trường xuất khẩu nông sản không ổn định, hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực là gạo, cá tra đều bị giảm giá và thu thuế hải quan không cao.

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế khác như tiến độ giải ngân đầu tư công không đạt, tình hình tội phạm an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp…



Số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật ba tổ chức Đảng và 125 Đảng viên, trong đó có một cấp ủy viên thuộc diện Thành ủy quản lý bằng hình thức cảnh cáo….

Bí thư Thành ủy yêu cầu thời gian tới các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, kết quả đạt được, phấn đấu đạt các chỉ tiêu của năm 2020 nhằm đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội đề ra.

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung còn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch về nhà đất, đất công, đô thị, vệ sinh môi trường.



Xây dựng hạ tầng khu đất để hình thành khu dân cư tự phát ăn theo dự án

“Phải ngăn chặn cho được các khu dân cư tự phát, phải quản lý sát từ cơ sở. Bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thành phố, làm xáo trộn quy hoạch và trật tự, an sinh xã hội. Ví dụ, một người dân xây nhà vừa đổ đá xuống là có người đến nói “làm không đúng, đòi phạt, lập biên bản rồi”, vậy tại sao lại để xảy ra khu dân cư tự phát", ông nói.

Ông đề nghị những người đứng đầu cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm trong quản lý. "Không để tình trạng khu dân cư tự phát tái diễn và không được đổ thừa cho quản lý yếu kém”, Bí thư Thành ủy chỉ đạo.

Theo báo cáo, trong năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 7,51% so với 2018, cả ba khu vực kinh tế đều đạt kế hoạch đề ra; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân….



Phường Long Hòa cưỡng chế công trình khu dân cư tự phát trên địa bàn

Lực lượng công an triển khai thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, tuần hành trái phép gây mất an ninh trật tự; phối hợp đấu tranh ngăn chặn các đối tượng phản động, đối tượng cực đoan trong tôn giáo, việc lập hội nhóm trái pháp luật… Công an mở nhiều đợt cao điểm đẩy mạnh tấn công, trấn áp các đối tượng, băng nhóm trên địa bàn thành phố.



Tội phạm hình sự xảy ra 454 vụ (tăng 114 vụ so với cùng kỳ), đã điều tra làm rõ với tỉ lệ đạt 79,1%. Ngành chức năng đã phát hiện điều tra, xử lý các đối tượng thông qua mạng Internet hoạt động vi phạm pháp luật.

Trong đó đã bắt khởi tố hai đối tượng, thu giữ 13 khẩu súng và 1.000 viên đạn các loại, bốn lựu đạn, 108 gram thuốc nổ và nhiều dao kiếm…