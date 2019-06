Bí thư Hậu Giang nói vụ Phó Giám đốc sở từ chối điều động

Liên quan đến vụ Phó GĐ Sở Tư pháp Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn từ chối nhận quyết định điều động, ngày 2-6, qua điện thoại, ông Lữ Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho hay: Bước đầu ông đã nắm thông tin nhưng Tỉnh ủy đang chờ Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, sẽ thông tin cụ thể hơn.



Với câu hỏi của phóng viên “Việc cán bộ đảng viên không nhận quyết định điều động, phân công của tổ chức và của cấp trên, liệu có bị xem xét xử lý?”, ông Hùng nói: “Thường trực Tỉnh ủy đang chờ báo cáo của ban cán sự Đảng UBND tỉnh và qua báo cáo, qua tìm hiểu cụ thể xem lý do, nguyên nhân, vì sao lại từ chối quyết định điều động. Chúng ta chưa vội nói đến việc xử lý, trước hết phải tìm hiểu lý do, nguyên nhân...”, ông nói.

Cũng trong ngày 2-6, liên hệ ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang (người đã từ chối nhận quyết định điều động của Chủ tịch tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang), ông Nhơn cho biết: Sau ngày 30-5 (ngày ông từ chối nhận quyết định điều động), vẫn không có thông tin gì phản hồi từ phía tỉnh trả lời về nguyện vọng của ông.

Ông cũng cho hay là đã suy nghĩ rất nhiều là nếu không chấp hành phân công, điều động của tổ chức có thể bị xem xét kỷ luật. ‘Nếu nhận quyết định rồi sau này khiếu nại thì quá trình khiếu nại cũng như giải quyết kéo dài chưa biết đi đến đâu”. Ông cũng cho hay là không chọn giải pháp nghỉ việc nếu ý kiến và nguyện vọng của ông không được lãnh đạo UBND tỉnh chấp thuận và giải quyết, mà ông có cách riêng của mình.

Theo ông Nhơn, trước khi có quyết định điều động về Hội Chữ thập đỏ, ông được lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ mời lên làm việc và ông đã trình bày là đồng ý việc điều động nhưng là về các Sở ngành khác, còn điều về Hội chữ thập đỏ đề nghị xem xét lại. “Lãnh đạo Ủy ban và phía Sở Nội vụ trong buổi làm việc ấy đã ghi nhận để báo cáo lại, nhưng đó là buổi làm việc duy nhất cho đến ngày được mời đi dự triển khai quyết định” – ông Nhơn nói.

Ông cho hay là quy trình điều động ông do Sở Nội vụ thực hiện nên ông không nắm, ông chỉ được mời làm việc một lần. “Quy trình ra sao do Nội vụ làm, tôi đang là công chức, nguyện vọng không muốn về Hội đặc thù do không hợp chuyên môn, đưa về đó coi như bỏ công chức, đẩy ra khỏi công chức nhà nước nên không thống nhất việc điều động này”, ông Nhơn nói.

Như PLO đã thông tin, ngày 30-5, ông Nguyễn Thành Nhơn (52 tuổi) – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang đã từ chối nhận quyết định điều động về Hội chữ thập đỏ tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Theo tìm hiểu của PLO, hiện Ban giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang chỉ còn Phó Giám đốc Đồng Việt Phương (vừa được giao phụ trách điều hành do Giám đốc Phạm Thanh Tuyền vừa được thuyên chuyển công tác) và Phó Giám đốc Trần Phượng Quyên, Nguyễn Thành Nhơn…