Chiều 11-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác TP.HCM đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ (trong khuôn viên Di tích Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Tham gia đoàn công tác ở tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn cùng lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác cũng đến dâng hoa, dâng hương tại mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội của Bác Hồ và mộ em trai của Bác Hồ - Nguyễn Sinh Xin (trong khuôn viên Di tích Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan).



Ông Nguyễn Văn Nên- Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Nam Đàn lên núi Động Tranh (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An).



Bí thư Thành uỷ TP.HCM dâng hoa tại phần mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh.





Bí thư Thành uỷ TP.HCM cùng Đoàn công tác của TP.HCM và tỉnh Nghệ An dâng hương lên phần mộ cụ Hà Thị Hy.



Bí Thư Nguyễn Văn Nên thành kính dâng hoa lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan-Thân mẫu Bác Hồ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các bậc sinh thành Chủ tịch HCM.



Đoàn công tác của TP.HCM và tỉnh Nghệ An dâng hương lên phần mộ bà Hoàng Thị Loan,



Bí Thư Thành ủy TP.HCM dâng lễ vật lên mộ em trai của Bác Hồ - Nguyễn Sinh Xin (trong khuôn viên Di tích Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan).



Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các bậc sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Ông Nguyễn Văn Nên- Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn nghe thuyết minh về cuộc đời của Bà Hoàng Thị Loan và Di tích Khu mộ thân mẫu Bác Hồ.