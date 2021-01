Bí thư Nguyễn Văn Nên: Mong muốn lấy TP Thủ Đức làm hình mẫu

Chiều 22-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định thành lập Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận: “Có thể nói đến giờ này, đội ngũ cán bộ lãnh đạo TP Thủ Đức đã chính thức được hình thành đúng quy định”.



Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: LÊ THOA

Theo Bí thư Nên, sự khát khao, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân TP.HCM đối với TP Thủ Đức là rất nhiều. Những thuận lợi, khó khăn trước mắt và lâu dài đang đặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức nhiều thử thách cần vượt qua.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Bí thư Nên cho rằng, trước mắt lãnh đạo TP Thủ Đức cần phân chia thành ba nhóm công việc theo thứ tự ưu tiên. Gồm: một là, tiếp tục ổn định duy trì các hoạt động thường xuyên không để gián đoạn, không để bất cứ việc gì làm ảnh hưởng; hai là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành; ba là những công việc lớn cần có thời gian thì nhanh chóng triển khai các thủ tục theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành uỷ TP.HCM đề nghị Đảng bộ TP Thủ Đức khẩn trương ổn định về kiện toàn tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị; ban hành các quy chế, quy định, tập trung các nhiệm vụ theo kế hoạch Ban chỉ đạo đề ra. Xây dựng chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2020-2025 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 để thực hiện ngay sau khi thành lập Đảng bộ.

“Duy trì các hoạt động hành chính, không để gián đoạn, không để người dân bị ảnh hưởng do quá trình chuyển tiếp, không thu các lệ phí do chuyển đổi” – Bí thư Nên đề nghị.

Bên cạnh đó, Đảng bộ TP Thủ Đức cũng cần tập trung quán triệt tuyên truyền, thuyết phục vận động từng cán bộ, đảng viên, nhân dân TP chia sẻ những khó khăn, vướng mắc bước đầu có thể xảy ra trong giai đoạn mới thành lập. Các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, nhất là người đứng đầu cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm các nguyên tắc. Phải nghiêm chỉnh thực hiện quy định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM là mỗi người trong hệ thống chính trị phải có chương trình hành động và thực hiện trên nguyên tắc làm đúng, làm tốt các cam kết dưới sự giám sát của nhân dân.



Thành uỷ TP.HCM trao bức trướng cho Thành uỷ TP Thủ Đức. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhấn mạnh: “Mong muốn của TP.HCM là lấy TP Thủ Đức làm địa bàn làm trước một số việc để làm hình mẫu thực hiện cho toàn TP”.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TP Thủ Đức cần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. “Không để việc sắp xếp làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của nhân dân, doanh nghiệp. Ngăn chặn việc đầu cơ tăng giá làm bất ổn thị trường, chủ động lắng nghe, tận tình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác chăm lo cho nhân dân vui xuân đón tết lành mạnh an toàn, tiết kiệm” – Bí thư nói.



Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ TP Thủ Đức. Ảnh: LÊ THOA

Đồng thời, lãnh đạo TP Thủ Đức phải chủ động báo cáo, đề xuất, phối hợp nhịp nhàng các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị của TP Thủ Đức, quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng gây bức xúc trong bộ phận nhân dân.

Người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM khẳng định: “TP.HCM luôn đặc biệt quan tâm, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của TP Thủ Đức và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mình. Hiện nay một số Bộ cũng đã xem và chọn TP Thủ Đức là nơi triển khai thử nghiệm một số công việc”.

Bí thư Nên cũng bày tỏ niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM vào sự nỗ lực, quyết tâm với cán bộ thuộc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức. Ông Nên mong tập thể Đảng bộ TP Thủ Đức đoàn kết, giữ vững kỷ cương, năng động, sáng tạo, nghĩa tình để xây dựng TP phát triển.