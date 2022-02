Tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2022 là 1.062 tỉ đồng Trước đó, báo cáo về công tác chăm lo Tết Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, trong dịp Tết vừa rồi, TP.HCM đã tập trung chỉ đạo ngay từ sớm và thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nghèo, các đối tượng chính sách và đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19, các gia đình, người bị ảnh hưởng bởi dịch... Chính vì vậy, TP đã đảm bảo Tết tri ân, đầm ấm đến mọi nhà, mọi người. Theo ông Đức, điểm mới của năm 2022 là bổ sung thêm đối tượng chăm lo là hộ gia đình của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng tham gia tuyến đầu, cá nhân tham gia phòng, chống dịch tử vong do COVID-19; gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch có thân nhân tử vong do COVID-19; Trạm y tế phường, xã, thị trấn; Trạm y tế lưu động; Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19... Tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2022 trên địa bàn TP.HCM là 1.062 tỉ đồng (tăng 136 tỉ đồng so với Tết 2021).