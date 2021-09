Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản hỏa tốc gởi UBND 3 tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh liên quan đến 15 công dân của ba tỉnh này định về quê tránh dịch, trốn vào thùng xe đông lạnh để “thông chốt” nhưng bị phát hiện.



Xe đông lạnh chở người "thông chốt". Ảnh: PN

Công văn cho biết, ngày 12-9, Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân tỉnh Bình Thuận tuần tra trên Quốc lộ 1A phát hiện xe đông lạnh 51D - 38214 do lái xe



Lê Văn Tuấn điều khiển đang dừng trong sân một quán cơm thuộc xã Tân Đức,

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Do có dấu hiệu nghi vấn nên Tổ tuần tra đã yêu cầu tài xế mở khóa thùng xe đông lạnh thì phát hiện trong thùng xe có 15 người (trong đó có một trẻ em) là công dân của 3 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.



15 người bị nhồi nhét trong thùng xe. Ảnh: PN

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, được biết 15 công dân của ba tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn, đã trả phòng trọ, không có nơi ở và mong muốn trở về quê hương, ổn định cuộc sống, nên tỉnh Bình Thuận không yêu cầu họ quay về nơi xuất phát.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo UBND huyện Hàm Tân tổ chức đưa về khu cách ly tập trung để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe cho 15 công dân.

Để đáp ứng nguyện vọng của công dân được trở về địa phương, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND ba tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An thống nhất về lịch trình, thời gian, phương tiện, địa điểm đón công dân trở về quê.

Cụ thể xe đưa người về sẽ xuất phát lúc 7 giờ ngày 15-9 tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Điểm đón: Tại địa phận giáp ranh các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Phương tiện là 1 xe ô tô 41 chỗ 86B - 01223 (gồm 2 tài xế điều khiển).



Tài xế xe đông lạnh đang làm việc với công an. Ảnh: PN

UBND tỉnh Bình Thuận sẽ đảm bảo chi phí vận chuyển, ăn uống dọc đường (trên xe) cho 15 công dân nêu trên về quê và bàn giao cho 3 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An tại địa điểm đón đảm bảo an toàn cho công dân, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình di chuyển.



UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Hàm Tân tổ chức xét nghiệm cho 15 công

dân và cấp Giấy chứng nhận có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất

phát. Trong trường hợp có kết quả dương tính thì chuyển đến cơ sở điều trị theo quy định.

Giao Công an tỉnh thông báo cho Công an các tỉnh từ Ninh Thuận tới Nghệ An tạo điều kiện cho xe đưa 15 công dân về các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An được thuận lợi và mong sự quan tâm, phối hợp của UBND ba tỉnh nói trên.