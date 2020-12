Bộ Công an bắt 10 người vụ buôn lậu ở Quảng Ninh

Ngày 24-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 10 người về tội buôn lậu, theo quy định tại khoản 4 Điều 188 BLHS năm 2015.



Đây là chuyên án buôn lậu cực lớn vừa được các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá cách đây ít ngày.



Lực lượng công an triệt phá đường dây buôn lậu do Đào Văn Chấp cầm đầu. Ảnh: CTV

Trong số 10 bị can bị bắt giam có: Đào Văn Chấp (51 tuổi, trú tại Quảng Ninh), Phạm Thị Hà (53 tuổi, vợ bị can Chấp), Đào Tuấn Duy (28 tuổi, con của bị can Chấp), Đào Mạnh Đức (25 tuổi, con của bị can Chấp). Các bị can khác ngụ Quảng Ninh, Hưng Yên.



Trước đó, hôm 18-12, thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp tết Nguyên đán, Cơ quan CSĐT Bộ Công đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu nói trên.

Điều tra ban đầu cho thấy hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được các bị can tổ chức thực hiện với khối lượng rất lớn, do Đào Văn Chấp cầm đầu.

Thời điểm triệt phá, công an phát hiện hơn 30 người và thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa. Tiếp tục khám xét đồng loạt các kho chứa hàng tại Hưng Yên, Hà Nội… của đường dây, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại.

Đặc biệt, tại thời điểm bắt giữ, các xe chở hàng lậu và hàng hóa ở kho chứa của đường dây này đều đã được thông quan tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh.



Bị can Đào Văn Chấp. Ảnh: CACC

Bộ Công an cho biết loại hàng hóa được buôn bán, vận chuyển trái pháp luật rất đa dạng, trong đó phần lớn là quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô, xe máy, hàng điện tử… Các đối tượng khai trung bình mỗi ngày vận chuyển, buôn bán hơn 200 tấn hàng hóa các loại, trị giá hàng chục tỉ đồng.



Theo tìm hiểu, hàng hóa buôn lậu sau khi “chui lọt” qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh sẽ tiếp tục được đưa về các kho bãi của đường dây, trong đó có kho chứa rộng đến hàng ngàn mét vuông tại huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.

Để tiêu thụ hàng lậu, hơn 40 người được bố trí làm việc thường xuyên, từ giám đốc đến kế toán, thủ kho, tạp dịch, bảo vệ, trực đàm… Riêng số lượng tài xế chuyên chở hàng hóa đã lên tới hơn 20 người.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu cho thấy việc trung chuyển hàng hóa ở đây đã diễn ra từ nhiều năm nay với số lượng hàng về kho rồi xuất đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước là rất lớn.

Để triệt phá đường dây buôn lậu do Đào Văn Chấp cầm đầu, cơ quan công an đã theo dõi, trinh sát, thu thập tài liệu trong vòng một năm.

Hiện nay, ngoài hành vi phạm tội của các bị can, cơ quan chức năng cũng đang làm rõ trách nhiệm liên quan của các đơn vị khi để đường dây buôn lậu quy mô lớn hoạt động trong thời gian kéo dài như vậy.

Xem xét điều chuyển hàng loạt cán bộ Liên quan đến vụ án, Tỉnh ủy Quảng Ninh mới đây có văn bản chỉ đạo Đảng ủy Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân khi để xảy ra vụ buôn lậu nói trên. Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo Đồn biên phòng Quảng Đức, Chi cục Hải quan, Ban quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Theo Tỉnh ủy Quảng Ninh, khi cơ quan chức năng kết luận sai phạm sẽ xử lý cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh được giao theo dõi, giám sát, báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.