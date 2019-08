Bộ Công an bắt giam nhiều cựu lãnh đạo VEAM

Tối 3-8, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các vi phạm pháp luật xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).



Bị can Trần Ngọc Hà, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên tổng giám đốc VEAM.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với:

1. Trần Ngọc Hà, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên tổng giám đốc VEAM.

2. Lâm Chí Quang, nguyên tổng giám đốc VEAM.

3. Vũ Từ Công, phó tổng giám đốc VEAM.

4. Nguyễn Mạnh Chung, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Máy kéo nông nghiệp.

Trong số trên, ba bị can Trần Ngọc Hà, Lâm Chí Quang và Nguyễn Mạnh Chung bị bắt giam; Vũ Từ Công bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên, C03 đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với các bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Công Thương công bố Kết luận Thanh tra về công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; công tác tổ chức cán bộ tại Tổng công ty máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM).

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6-2018, kết quả kinh doanh hợp nhất tại VEAM hàng năm đều có lãi, tuy nhiên thu nhập chủ yếu là do lợi nhuận từ các công ty liên doanh (Toyota, Honda...) mang lại.



Trong khi đó, hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều đơn vị thuộc VEAM không đạt hiệu quả, thậm chí thua lỗ. Quá trình quản lý, điều hành tại VEAM và một số đơn vị thành viên còn tồn tại nhiều sai phạm, thiếu sót.

Cụ thể, có nhiều sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, công nợ… gây thiệt hại, lãng phí tài sản của nhà nước.