Ngày 18-2, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Quá trình điều tra, công an ra quyết định khởi tố ba bị can về tội danh trên, gồm: Lâm Chí Quang, cựu chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thanh Giang, cựu tổng giám đốc và Đào Huấn Ngữ, nguyên giám đốc Công ty Đúc số 1.



Bước đầu, cơ quan tố tụng xác định các bị can trên có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích gần 9.000 m2 tại số 220 đường Bình Thới, phường 14, quận 11, TPHCM. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.



Bị can Lâm Chí Quang, cựu chủ tịch HĐQT VEAM

Trước đó, ông Lâm Chí Quang cùng hàng chục người khác là cựu lãnh đạo của VEAM đã bị C03 khởi tố trong vụ án khác vì có nhiều quyết định, chủ trương đầu tư trái quy định gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hàng trăm tỉ đồng.



Cụ thể, từ năm 2007 đến năm 2013, VEAM sáu lần bảo lãnh cho Vetranco vay tiền tại các ngân hàng, ký hợp đồng thương mại và cho Vetranco vay tiền theo hạn mức trái quy định để ký các hợp đồng kinh doanh mua bán hàng hóa.

Tổng giám đốc của VEAM qua các thời kỳ (từ 2011 - 2013) đã không thực hiện theo quy trình có sự tham mưu của các bộ phận chuyên môn, ký nhiều văn bản bảo lãnh thanh toán cho các hợp đồng tín dụng Vetranco vay tiền tại các ngân hàng.

Sau đó, do Vetranco không trả được các khoản vay nên VEAM buộc phải dùng nguồn tiền của chính tổng công ty trả cho các ngân hàng. Cơ quan điều tra kết luận những hành vi này đã gây thiệt hại cho VEAM 208 tỉ đồng.

Cũng theo cơ quan điều tra, từ các nguồn vốn vay của VEAM, vốn vay ngân hàng và vốn tự có, Vetranco đã lập các hợp đồng khống mua bán hàng hóa lòng vòng, chuyển tiền cho các doanh nghiệp vay trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 182 tỉ đồng…

Mới đây, liên quan đến vụ án, công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Toàn, phó giám đốc nhà máy ô tô VEAM và Trần Đại Lợi, nguyên giám đốc nhà máy ô tô VEAM. Tuy nhiên, bị can Lợi bỏ trốn nên C03 đã ra quyết định truy nã toàn quốc.