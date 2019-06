Bộ Công an thông tin về vụ Asanzo, Nhật Cường và Alibaba

Chiều 26-6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019.



Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ đã trả lời rất nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan tới những vấn đề “nóng” đang được dư luận đặc biệt quan tâm.



Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời báo chí

Về câu hỏi liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy thì hiện kết quả truy bắt ra sao? Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp, khi có kết luận điều tra sẽ thông báo qua họp báo hoặc cổng TTĐT của Bộ.

"Nhật Cường Mobile còn tham gia vào dự án dữ liệu quốc gia dân cư của Hà Nội, việc ông chủ của doanh nghiệp này bỏ trốn có ảnh hưởng gì tới dự án hay không?", Báo chí đặt câu hỏi.

Trả lời, Trung tướng Quang cho biết đang chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, đánh giá lại. Hiện nay chưa có tài liệu nào cho thấy vụ việc có sự ảnh hưởng tới dự án. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu dân cư của Hà Nội không chỉ một mình Nhật Cường mà còn nhiều công ty khác.

Về vụ án ông Trương Duy Nhất, đại diện Bộ Công an cũng cho hay trong quá trình điều tra mở rộng liên quan đến Vũ “nhôm” thâu tóm nhà đất công sản tại Đà Nẵng, cơ quan CSĐT Bộ Công an có tài liệu cho thấy ông Nhất có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, do vậy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Những quyết định này đều được VKSND tối cao phê chuẩn, CQĐT đã thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng, kết quả thế nào sẽ thông báo cho báo chí khi có kết luận điều tra.

Đặc biệt, báo chí cũng đặt câu hỏi về vụ công ty Asanzo dính tới nghi vấn nhập hàng Trung Quốc nhưng lại gắn mác Việt Nam.

Trung tướng Lương Tam Quang cho hay Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thu thập thông tin nghi vấn liên quan đến công ty này. Tất cả tài liệu xác minh nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm.

Chánh văn phòng Bộ Công an cũng khẳng định không chỉ riêng Asanzo, bất cứ công ty nào khác có thông tin nghi vấn cũng sẽ đều được làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Một vụ việc đáng chú ý khác liên quan tới Công ty CP địa ốc Alibaba. Theo đó, bên cạnh việc hai nhân viên của công ty này bị bắt giam, bản thân ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT được cho là có những lời nói xúc phạm tới lực lượng công an xã cũng như chủ tịch UBND xã.

Về vụ việc này, Trung tướng Lương Tam Quang cho hay trong quá trình UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) phối hợp cưỡng chế đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất trên địa bàn, một nhóm người mặc áo in dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba" đã tới ngăn cản.

Trong số này, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Trinh được xác định là người đứng ra kêu gọi các nhân viên của công ty đập phá máy móc.

Đối với việc ông Nguyễn Thái Luyện được cho là có những lời nói xúc phạm, hiện những thông tin về vấn đề này cũng như xung quanh công ty Alibaba đang do lực lượng công an của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý đúng theo quy định.

"Đến nay, các thông tin liên quan Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đang được Cơ quan CSĐT của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ điều tra, kể cả các thông tin liên quan đến vụ việc và lời nói của Chủ tịch Công ty Alibaba xúc phạm công an xã, Chủ tịch xã mà báo chí phản ánh. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định pháp luật", tướng Quang nêu rõ.