Chiều 31-12, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định của lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.



Theo đó, Đại tá Nguyễn Thế Hùng (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) và Thượng tá Chu An Thanh (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế) cùng được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Ngoài ra, Thượng tá Thành Kiên Trung (Trưởng Công an quận Cầu Giấy), Thượng tá Trần Trung Dũng (Trưởng Công an huyện Thanh Oai) và Đại tá Nguyễn Thành Trung (Trưởng Công an huyện Chương Mỹ) cùng được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các quận, huyện tương ứng.

Cùng với đó, Thượng tá Nguyễn Thái Long (Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì), Thượng tá Nguyễn Tuấn Khanh (Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức) và Thượng tá Hoàng Anh Phương (Phó trưởng Công an huyện Ứng Hòa) cũng được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các huyện tương ứng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, dẫn lại kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77. Bộ trưởng đặt ra nhiều yêu cầu về công tác điều tra của lực lượng Công an, trong bối cảnh Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi chính thức có hiệu lực, việc tăng thẩm quyền giải quyết tin báo tố giác tội phạm cho lực lượng công an cấp xã, các vấn đề về cải cách tư pháp…

Do đó, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu, mong muốn các cán bộ vừa được trao quyết định bổ nhiệm cần nhanh chóng tiếp cận, tiếp xúc, nắm tình hình, nắm bắt vấn đề, những yêu cầu đặt ra, để chủ động tham mưu đề xuất; có quan hệ phối hợp chặt chẽ vì hiệu quả chung của Công an TP cũng như từng đơn vị.

Trước đó, ngày 17-12, Bộ trưởng Bộ Công an ký các quyết định điều động và bổ nhiệm đối với chỉ huy 10 đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội.