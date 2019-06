Bố trí lại một số giám đốc Công an tỉnh để tội phạm gia tăng

Trước đó, ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau) chất vấn vì sao số lượng tướng lĩnh của ngành Công an thời gian qua vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý bằng chế tài hình sự nhiều đến như vậy. Ai là người chịu trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề bạt bổ nhiệm những cá nhân này? Nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng Công an Tô Lâm không trả lời. Theo bà, hiện các tướng công an vi phạm đều đã bị xử lý, không có vùng cấm nào cho các tướng công an vi phạm. Về trách nhiệm đề bạt, bổ nhiệm, theo bà Ngân, để bổ nhiệm tướng phải được thực hiện theo quy trình Quốc hội đã quy định. "Khi người ta tốt thì bổ nhiệm, có vi phạm phải xử lý, đây là điều rất bình thường. Bất kỳ ai vi phạm pháp luật cũng bị xử lý"- bà Ngân nói.