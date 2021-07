Chiều 26-7, tại Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ, phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại từng khu vực được giao, sử dụng lực lượng và bảo đảm vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất, phương tiện, các mặt đảm bảo hậu cần. Chủ trì có Đại tá Lê Xuân Thế, tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP.HCM.



Theo đó, bắt đầu từ 16 giờ ngày 26-7 có 450 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Gia Định và Tiểu đoàn KSQS 3 triển khai phối hợp hoạt động 24/24 tại 12 diểm chốt, trạm và 90 chốt tại các địa bàn trọng điểm.



Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại Tá Lê Xuân Thế, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố yêu cầu hiệp đồng với Ban CHQS thành phố Thủ Đức, các quận, huyện có liên quan bảo đảm ăn, nghỉ, sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ và bảo đảm phương tiện đưa, đón đến các khu vực thực hiện nhiệm vụ.



Đợt phối hợp hoạt động này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố sẽ phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong việc ra hiệu lệnh dừng người, phương tiện đang di chuyển trên đường, kiểm tra các thông tin để xác định thuộc đúng nhóm, diện người, phương tiện được phép hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.



Trường hợp phát hiện vi phạm thì trao đổi lực lượng Công an lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.



Lực lượng vũ trang cũng hỗ trợ lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động của tổ tuần tra, chốt, trạm kiểm soát và các thành viên trong Tổ công tác; hỗ trợ trấn áp, xử lý các đối tượng chống người thi hành công vụ, vi phạm pháp luật, các loại tội phạm phát hiện trong quá trình tuần tra, chốt chặn, kiểm soát.