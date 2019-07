Cách hết chức vụ trong Đảng 1 chủ tịch xã ở Hội An

Ngày 24-7, ông Kiều Cư, Bí thư TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hội An đã kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh, Chủ tịch UBND xã Cẩm An.

Theo quyết định, năm 2008, với chức trách là Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, ông Lê Thanh là người trực tiếp chịu trách nhiệm nội dung tham mưu cho các cấp thẩm quyền về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Từ Thị Bảy.



Quyết định xử lý kỷ luật ông Thanh. Ảnh:TN

Ông Thanh đã ký xác nhận đơn của công dân sai với thực tế (đất đang có tranh chấp, khiếu nại nhưng xác nhận không có tranh chấp, khiếu nại). Ông Thanh cũng ký ban hành một số văn bản trong hồ sơ cấp giấy có nội dung sai lệch, không đúng sự thật.

Việc làm này dẫn đến các cơ quan, phòng, ban của TP Hội An căn cứ vào nội dung trên để tham mưu cho UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 122, tờ bản đồ số 10 cho hộ bà Từ Thị Bảy không đúng pháp luật, cấp sai diện tích đất cho hộ bà Bảy, dẫn đến bà Quảng Thị Mau có đơn khiếu nại liên quan đến lô đất này.

Đồng thời, từ tháng 9-2010 đến tháng 1-2018, với vai trò là Chủ tịch UBND xã, ông là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của bà Mau. Nhưng ông Thanh không triển khai thực hiện mà còn tiếp tục ký xác nhận một số văn bản tạo điều kiện để bà Bảy thực hiện một số thủ tục đất đai.

Vi phạm của ông Thanh đã tạo ra dư luận xấu, gây ra bức xúc rất lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hội An quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Thanh.