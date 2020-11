Cải cách nhanh thể chế để phát triển kinh tế

Cần tập trung xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại

Có thể dự đoán khi COVID-19 lắng xuống, Biển Đông sẽ dậy sóng mạnh hơn. Nhiệm vụ giữ vững quốc phòng an ninh sẽ phức tạp, nặng nề hơn. Nghị quyết 17 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 vẫn còn nguyên tính thời sự. “Đối với một số nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có đủ điều kiện dân sự hóa thì chuyển cho các bộ không thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quản lý nhằm tập trung hơn nhiệm vụ xây dựng quân đội, công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Trong thời đại công nghiệp 4.0, kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo và Internet kết nối toàn cầu, lực lượng vũ trang phải tinh nhuệ và hiện đại, không còn con đường nào khác. Yêu cầu này rõ ràng rất tốn kém. Theo tôi, lực lượng vũ trang phải xây dựng trên phương châm “quý hồ tinh bất quý hồ đa” hay nói theo Lênin là “thà ít mà tốt”. Muốn tinh thì phải gọn, từ đó Nhà nước và nhân dân mới có khả năng tập trung đầu tư cho lực lượng vũ trang. ĐB TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA (TP.HCM)