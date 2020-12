Cần Thơ: 1 phụ nữ bị bắt theo Điều 331 BLHS

Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thị Bình (44 tuổi, ngụ đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 BLHS 2015.

Theo công an, bị can Bình là em ruột của Lê Minh Thể - người bị TAND quận Bình Thủy tuyên phạt 2 năm tù cũng về tội danh nói trên hồi tháng 2-2019.



Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt bị can Lê Thị Bình. Ảnh: CA



Bị can Lê Thị Bình. Ảnh: CA

Tiến hành khám xét nơi ở của bị can Bình, công an đã thu giữ nhiều tài liệu có nội dung liên quan tới việc chống phá Đảng, Nhà nước.

Hiện Công an quận Bình Thủy đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.