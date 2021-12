Chiều 16-12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã tổ chức đoàn đi giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn TP tại phường Tân An, quận Ninh Kiều.



Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ Đào Chí Nghĩa cùng đoàn giám sát làm việc tại phường Tân An chiều 16-12. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo với đoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An Nguyễn Y Mơ, cho biết tổng số cán bộ, công chức (CBCC) và người hoạt động không chuyên trách của phường Tân An, An Hội, An Lạc trước khi thực hiện sắp xếp là 27 cán bộ, 34 công chức, 31 người hoạt động không chuyên trách.

Tổng số CBCC đã được bố trí, sắp xếp có 19 cán bộ, 21 công chức, trong đó chín cán bộ, ba công chức chuyển về các phòng, ban quận; điều động năm cán bộ, 18 công chức sang các phường khác thuộc quận Ninh Kiều, Ô Môn, Cái Răng; giải quyết nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chờ hưu và thôi việc đối với năm cán bộ.

Hiện tại tổng số CBCC, người hoạt động không chuyên trách của phường Tân An mới đến ngày 9-12-2021 có 20 cán bộ, công chức và có 11 người hoạt động không chuyên trách.

Số người hoạt động không chuyên trách phường dôi dư, giải quyết thôi việc, hưởng chế độ theo Nghị quyết 14 của HĐND TP là 20.

Sau sắp xếp, các cơ quan lĩnh vực giáo dục giữ nguyên; giảm 18 cơ quan, đơn vị đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị- xã hội, quân sự, công an; đơn vị sự nghiệp giảm hai trạm y tế; các tổ chức xã hội giảm 12 đơn vị…

Cũng theo báo cáo, việc sắp xếp đã tinh giản được đầu mối, số lượng các cơ quan, đơn vị cơ sở, giảm được biên chế, đi liền với đó chi phí ngân sách cũng đã giảm (so với năm 2019, trước khi sắp xếp, chi phí ngân sách năm 2020 đã giảm gần 2,8 tỉ đồng). Sau hơn một năm sắp xếp, bộ máy trong hệ thống chính trị phường Tân An đã hoạt động ổn định, hiệu quả.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, Chủ tịch UBND phường Tân An Huỳnh Thị Như cùng một số cán bộ có chung đánh giá khó khăn lớn nhất là về nhân sự do địa bàn rộng (ba phường gộp lại), dân số đông.

Nếu phường được bố trí thêm nhân sự thì nhiệm vụ thực hiện sẽ ổn hơn. Nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, trạm y tế phường chỉ có chín cán bộ nên bị quá tải…

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ Đào Chí Nghĩa đánh giá cao những kết quả phường đã làm được sau khi sắp xếp, sát nhập.

Ông Nghĩa đề nghị lãnh đạo phường khẩn trương rà soát, hỗ trợ người dân chỉnh lý các giấy tờ, thông tin cá nhân; tiếp tục ổn định tâm lý cán bộ, nắm bắt tâm lý người dân để vận động tuyên truyền người dân khi cần để tạo thuận tiện cho người dân khi phường sáp nhập...