Cần Thơ: Người đàn ông tự đâm vào ngực tại trụ sở công an

Ngày 25-3, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ phóng hỏa đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt.

Vụ án đốt nhà xảy ra vào tháng 9-2020. Qua điều tra công an đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hồ Thanh Hải (33 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt).

Liên quan đến vụ án, công an xác định còn có một nghi can khác là Nguyễn Quốc Tài (21 tuổi) và hiện người này đang chấp hành án trong một vụ án cố ý gây thương tích khác.



Anh TTT đang điều trị tại bệnh viện với sự bảo vệ của lực lượng công an. Ảnh: HD

Quá trình điều tra, ngày 22-3, Công an Cần Thơ đã mời anh TTT (30 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) đến trụ sở Công an TP làm việc để làm rõ một số vấn đề trong vụ án. Ngày hôm sau (23-3), trong lúc đi vệ sinh ở trụ sở Công an thành phố, T. bất ngờ lấy dao tự đâm vào ngực trái của mình.

T. ngay lập tức được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện T. đã tỉnh, sức khỏe dần hồi phục và tiếp tục điều trị tại bệnh viện.