Ngày 29-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội.

Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng của TP cho thấy TP đã và đang kiểm soát khá tốt nguy cơ dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Theo đó, tổng sản phẩm (GRDP – giá so sánh 2010) ước đạt hơn 26.000 tỉ đồng, tăng 5,61% so với cùng kỳ.



UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá các mặt về kinh tế - xã hội. Ảnh: NHẪN NAM

Nhìn chung, tình hình thương mại- dịch vụ những tháng đầu năm có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực sau khi các chương trình kích cầu du lịch, tiêu dùng được triển khai.



Tuy nhiên, từ đầu tháng 5-2021, do làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đã tác động đến các ngành thương mại, vận tải, xuất nhập khẩu và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch giảm mạnh. Một số ngành kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phải tạm ngưng hoạt động để thực hiện an toàn phòng, chống dịch bệnh. Do đó, tiến độ thực hiện chưa đạt so với kế hoạch.

Ngoài ra báo cáo cũng cho biết, giá cả hàng hóa trên địa bàn ổn định, không có trường hợp tăng giá đột biến. Tuy nhiên, giá phân bón, thức ăn chăn nuôi tang liên tục từ đầu năm đến nay (do ảnh hưởng giá nhập khẩu nguyên liệu sản xuất) đã ảnh hưởng tình hình sản xuất, chăn nuôi của người dân; giá xăng dầu tăng ảnh hưởng chi phí đầu vào một số ngành sản xuất tăng cao. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân sáu tháng đầu năm tăng 1,28% so với cùng kỳ.



Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại cuộc họp ngày 29-6. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường đánh giá về những kết quả đạt được của TP, đồng thời ông cũng nêu ra những mặt khó khăn, hạn chế.

Trong đó, diễn biến dịch phức tạp tiếp tục gây khó khăn cho đời sống, kinh tế xã hội của người dân trên TP. TP phải chuẩn bị tinh thần có ca bệnh trong cộng đồng và phải có giải pháp sống chung với dịch COVID-19. Hiện nay 47/63 tỉnh, thành có dịch xâm lấn, TP đã có một ca dương tính.

Cạnh đó, chỉ số giải ngân vốn cho xây dựng cơ bản rất thấp, nếu từ nay đến cuối năm xài tiền hết 100% tiền theo kế hoạch thì mỗi tháng phải giải ngân gần 800 tỉ, đây là áp lực lớn…

Theo ông Trường, chỉ số cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của TP chưa đạt yêu cầu. Dẫn lại các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị hành chính công, CCHC, chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính, ông Trường đánh giá:

“Nhìn chung công tác CCHC là chúng ta giảm, thể hiện qua việc thực thi công vụ còn tình trạng né tránh, đùn dẩy trách nhiệm cho nhau; Việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (UBND TP) ở một số cơ quan đơn vị chưa nghiêm túc; Công tác phối hợp ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc…”.

Từ các đánh giá chung, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thời gian tới khẩn trương rà soát những những nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt để tập trung tháo gỡ; Có giải pháp quyết liệt về công tác xây dựng cơ bản, cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình để thu hút đầu tư trên địa bàn…;

Tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch TP; Tiếp tục rà soát các quy hoạch trên địa bàn TP, kịp thời tháo gỡ dự án khu dân cư, tái định cư chậm tiến độ; Xử lý các khu dân cư tự phát ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng…

Chuẩn bị văn bản trình HĐND phải chất lượng Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP đề nghị TP quan tâm vấn đề về CCHC, làm sao đơn giản, rút gọn, tạo được chỉ số hài lòng cao của người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thu hút đầu tư kinh doanh Ông Hải cũng đề nghị các cơ quan trình các dự thảo nghị quyết, đề án để HĐND quyết trong kỳ họp tới thì phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo về thời gian. Các văn bản trình phải có chất lượng, mang tính thuyết phục cao, chuẩn bị hết sức chu đáo, chặt chẽ để nghị quyết đó có khả năng đi vào cuộc sống, mang sức sống lâu dài.