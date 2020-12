Cần trao quyền đồng bộ, đầy đủ cho TP Thủ Đức

Mong thủ tục chuyển đổi giấy tờ nhanh chóng

Tôi thấy tự hào và đặt rất nhiều kỳ vọng vào TP mới Thủ Đức. Tôi hy vọng TP Thủ Đức sau khi thành lập sẽ giúp cuộc sống của người dân ngày một nâng lên, đời sống người dân được chăm lo tốt hơn và được sống trong một đô thị văn minh hơn. Khi TP mới được thành lập thì một trong những công việc phải làm là chuyển đổi giấy tờ. Do đó, tôi mong chính quyền làm sao để người dân không phải đi lại nhiều lần, thủ tục đơn giản... Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có nói người dân được miễn phí khi làm thủ tục chuyển đổi nhưng điều chúng tôi kỳ vọng là làm sao để vận hành bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục đó một cách khoa học, hợp lý và nhanh chóng cho dân. Đặc biệt là các thủ tục về đất đai, nhà cửa… Ông TRẦN VĂN HÙNG (Quận 9, TP.HCM) TP Thủ Đức phải là thành phố an toàn, bình yên

Khi TP Thủ Đức được thành lập, cùng với sự kỳ vọng về phát triển, tăng trưởng kinh tế thì người dân ở đây cũng sẽ tiếp cận được nhiều cơ hội việc làm, chất lượng cuộc sống và đời sống tinh thần cũng được nâng lên. Tôi cũng rất mong tình hình an ninh trật tự ở TP Thủ Đức sẽ được đảm bảo. Bởi cả ba quận 2, 9 và Thủ Đức đều là các quận vùng ven TP, giáp ranh với nhiều tỉnh khác, tội phạm và tình hình an ninh trật tự cũng chính vì thế mà trở nên phức tạp hơn. Để trở thành một TP mới, trẻ, đầy triển vọng và hứa hẹn thì TP Thủ Đức phải là nơi mà tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Điển hình như nạn trộm cắp, cướp giật… phải được bài trừ. Điều này đòi hỏi phải có một lực lượng công an tinh nhuệ, sẵn sàng xông pha vì cuộc sống bình yên của người dân. Chưa kể, TP Thủ Đức cũng sẽ là một môi trường đầu tư triển vọng cho các doanh nghiệp, người nước ngoài; do vậy chúng ta càng phải đảm bảo một môi trường sống và làm việc vắng bóng tội phạm. Ông HOÀNG MỨC (Quận Thủ Đức, TP.HCM) Tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho doanh nghiệp

Việc thành lập TP Thủ Đức sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp đổ về đây kinh doanh nên chính quyền và lãnh đạo TP cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Chính quyền cũng sẽ là một trong những kênh tạo định hướng thúc đẩy kinh doanh để các doanh nhiệp vừa và nhỏ có cơ hội phát triển ở TP Thủ Đức. Mới đây, trong buổi làm việc với lãnh đạo TP, chủ tịch UBND quận 9 báo cáo lượng hồ sơ hành chính tăng đột biến; rõ ràng là môi trường đầu tư tốt thì doanh nghiệp sẽ tìm đến để kinh doanh. Với hàng trăm doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn, tôi mong chính quyền cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc chuyển đổi các giấy tờ, thủ tục liên quan đến pháp lý theo đơn vị hành chính mới trong thời gian sớm nhất. Ông PHAN HỮU (Quận 9, TP.HCM)