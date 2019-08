Cây xanh nhiều tuyến phố Hà Nội gục đổ sau bão số 3

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua bão số 3 đã đi vào khu vực bắc Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 gây mưa to nhiều nơi. Đến 1 giờ sáng 3-8, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực tỉnh Quảng Ninh với sức gió vùng gần tâm bão giật cấp 10 rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).





Do ảnh hưởng của bão số 3, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Ảnh: CTV

Hồi 7 giờ sáng 3-8, vị trí tâm ATNĐ ở trên khu vực đồng bằng trung du Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.



Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam đồng bằng Bắc bộ.



Do ảnh hưởng của bão số 3 sau suy yếu thành ATNĐ nên hiện nay khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, mưa lớn tập trung tại khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa. Mực nước trên các sông thuộc khu vực Bắc bộ đang lên chậm, riêng thượng lưu sông Mã đang lên nhanh.





Mưa lớn kéo dài, nước chưa kịp thoát tràn vào nhà dân ở TP Điện Biên Phủ. Ảnh: CTV

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.



Báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai ngày 3-8 cho biết đã liên lạc được với 21 tàu cá/103 lao động của Quảng Bình đang neo đậu tại đảo Hải Nam (Trung Quốc).



Một số thiệt hại ban đầu do bão số 3 gây ra:



Tại Thanh Hóa ghi nhận có một người chết do sạt lở đất tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát. Cạnh đó, tại huyện Quan Hóa, theo báo cáo, đã có 18 nhà bán kiên cố bị thiệt hại dưới 30%; 5,3 ha luồng bị thiệt hại trên 70%, một điểm trường bị thiệt hại. Tại huyện Quan Sơn có 16 nhà bán kiên cố bị thiệt hại một phần...



Cây xanh gãy đổ trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Ảnh: TRÌNH VŨ



Tại Hà Nội, cây xanh trên nhiều tuyến đường cũng bị gãy đổ, gây ùn tắc giao thông như tuyến Nguyễn Thái Học giao Hoàng Diệu, đường Lê Thanh Nghị, đường Khuất Duy Tiến, đường Tô Hiệu, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Vũ Tông Phan, Lê Trọng Tấn...



Tại tỉnh Điện Biên, từ chiều và tối qua, khu vực TP Điện Biên Phủ có mưa rất to khiến nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước. Đại lộ Võ Nguyên Giáp từ ngã ba Đường Mới đến chợ Trung tâm 1 ngập sâu hơn 0,5 m. Đoạn chợ Trung tâm 3, khu vực sân vận động tỉnh ngập từ 0,5 đến 0,6 m...