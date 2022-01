Video: Chủ tịch Đà Nẵng chúc Tết các lực lượng công an đêm giao thừa

Tối 31-1 (tức 29 tháng Chạp), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đi thăm và chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm trên địa bàn TP.



Chủ tịch Đà Nẵng thăm và chúc Tết Công an phường Xuân Hà. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại trụ sở Công an phường Xuân Hà, ông Chinh đã kiểm tra công tác chuẩn bị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa của lực lượng tuần tra 8394 (lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm) của phường.

Theo Trung tá Huỳnh Mến, Trưởng Công an phường Xuân Hà, trong năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường cơ bản được đảm bảo, không có vụ việc nổi cộm hay khiếu kiện kéo dài, không có trọng án...

Cũng trong năm qua, Công an phường Xuân Hà đã thực hiện tốt đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, phường Xuân Hà cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho người dân.



Chủ tịch Đà Nẵng tặng quà Tết của UBND TP cho Công an phường Hải Châu 1. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại khuôn viên trước nhà hát Trưng Vương (quận Hải Châu), Chủ tịch Đà Nẵng trực tiếp kiểm tra buổi ra quân làm nhiệm vụ cuối năm của lực lượng tuần tra 8394 phường Hải Châu 1.

Ông Chinh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trực chiến, sẵn sàng làm nhiệm vụ xuyên Tết Nguyên đán ở mức cao nhất của lực lượng tuần tra 8394 các phường.

Theo ông Chinh, lực lượng tuần tra 8394 từ khi thành lập theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng năm 2015 đến nay đã hoạt động vô cùng tích cực, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các địa phương.

Chủ tịch Đà Nẵng cho hay kỳ nghỉ Tết kéo dài nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có thể diễn biến phức tạp. Do đó, ông đề nghị các lực lượng phòng chống tội phạm tăng cường cảnh giác, tuần tra khép kín địa bàn nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ việc nóng có thể xảy ra.

Cũng theo ông Chinh, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm người dân thắp điện trang trí nhiều nên cần đề phòng nguy cơ cháy nổ trong các khu dân cư.

Cũng trong tối giao thừa, Chủ tịch Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, lực lượng tuần tra 911 Công an TP.