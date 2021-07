Chiều 22-7, phát biểu tại phiên thảo luận tổ của đoàn ĐBQH TP.HCM đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: XĐ

“Cái lo đầu tiên là tình hình dịch bệnh trong nước phức tạp, nặng nề. Đặc biệt, đúng vào Thành phố lớn nhất về quy mô nền kinh tế, về dân số và vị thế và 19 tỉnh thành phía Nam phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16”- Chủ tịch nước nói và cho rằng điều ảnh ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân.

“Lần này, chúng ta thực sự lo”- Chủ tịch nước chia sẻ.

Chủ tịch nước cho biết ông đã viết một bức thư cho các lãnh đạo và Bí thư Thành ủy, đề nghị sớm giãn cách xã hội. “Các đồng chí thực hiện cũng còn chậm nhưng còn kịp thời”- Chủ tịch nước nói thêm.

Theo ông, với đại dịch COVID-19 chỉ có “giải pháp” là vaccine, khi chưa có vaccine thì thực hiện giãn cách xã hội. “Chúng ta phải thực hiện quyết tâm này. Chính phủ, chính quyền TP.HCM thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ, nhất là an sinh xã hội để sớm thoát khỏi dịch bệnh. Đó là tinh thần đáng trân trọng”- ông Phúc nói.

Chủ tịch nước cho hay ông dự định vào TP.HCM sớm để kiểm tra việc giãn cách, đồng thời để động viên chính quyền, nhân dân Thành phố và muốn có lời đề nghị với các địa phương, các cấp, các ngành hỗ trợ TP.HCM. Nhưng Thủ tướng với chức năng, nhiệm vụ được giao đi thuận lợi hơn, đúng chức năng, nhiệm vụ hơn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần vào làm việc với TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

“Các lãnh đạo TP.HCM lần này không ra họp, để trực tiếp chỉ đạo chống dịch. Chúng ta trân trọng quyết tâm này. Các đồng chí ngày đêm lo lắng, chúng tôi cũng lo lắng, lo nhất là tính mạng nhân dân, hạn chế tử vong, hạn chế số ca nhiễm và hạn chế các ổ dịch ở Thành phố cũng như các tỉnh, thành khác, đặc biệt nơi có khu công nghiệp đông công nhân”- Chủ tịch nước nói thêm.

Ông cũng chia sẻ nỗi lo thứ hai là đời sống của người dân. Ông so sánh, nếu đợt dịch lần trước, người dân còn tích lũy thì này đã “bào mòn đời sống của người dân”.

“Một bộ phận người dân đói khát, nhất là người lao động tự do, công nhân. Không chỉ riêng TP.HCM mà các địa phương khác đều gặp trường hợp này”- Chủ tịch nước lo ngại.

Nỗi lo thứ ba của Chủ tịch nước, là tình trạng thất nghiệp. Những tập đoàn lớn, doanh nghiệp phải dừng sản xuất… Kế đó là lo an ninh, an toàn quốc gia, an toàn tài chính ngân sách.

“Những vấn đề này, trong bối cảnh thế lực thù địch tìm mọi cách kích động, phá hoại đoàn kết thống nhất… chúng ta phải chú ý. Tinh thần đoàn kết cần tiếp tục được vun xới trong lúc khó khăn này”- Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh vấn đề an dân, trị quốc là hết sức quan trọng ở thời điểm này.