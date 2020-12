Chủ tịch TP.HCM đề nghị khởi tố bị can với bệnh nhân 1342

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, chiều 3-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cho rằng Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19.



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTBC

"Sắp tới, cần phải khởi tố bị can để răn đe" - ông Nguyễn Thành Phong nói khi đề cập đến trường hợp bệnh nhân 1342 không chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 và trở thành nguồn lây lan bệnh cho nhiều người khác.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho rằng bệnh nhân 1342 không tự giác khai báo với cơ quan chức năng. "Cái đó là thiếu trách nhiệm với cộng đồng" - ông Phong nói.

Bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không, trước đó đã tự ý rời khỏi nhà trong thời gian tự cách ly để đi ăn và đi học ở Trường Đại học Hutech (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất các khu cách ly tập trung trên địa bàn TP.HCM.

“Nơi nào không đảm bảo phải đóng cửa ngay, không để dịch chồng dịch” – ông Phong nói và giao Công an TP.HCM xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm qui định phòng chống dịch COVID-19, kể cả xem xét xử lý các trường hợp không khai báo y tế.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM yêu cầu phải kiểm tra chặt chẽ các qui định trong phòng chống dịch COVID-19. “Chúng ta thấy bắt đầu từ việc không chấp hành các qui định trong khu cách ly mà tác động rất lớn đến TP. Trong thời gian tới, với trách nhiệm là lãnh đạo các quận huyện, sở ngành cần phải kiểm tra rất chặt chẽ các qui định trong phòng chống dịch” – ông Phong nói.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, dịch đã tác động rất lớn đến an toàn sức khoẻ cộng đồng và kinh tế TP.HCM. Mặc dù TP đã khống chế được các F0, F1, F2 của bệnh nhân 1342 nhưng sự việc đã ảnh hưởng rất lớn.

Mặc dù đến thời điểm này không có thêm ca bệnh mới, nhưng theo ông Nguyễn Thành Phong, cần phải hết sức cảnh giác. Ca lây nhiễm đầu tiên vào ngày 28-11, tính theo thơi gian đến 12-12-2020 mới đủ 14 ngày. “Chúng ta chưa vội cảm thấy an lòng bởi thời gian ủ bệnh kéo dài “ – ông Phong nói và yêu cầu các ngành chức năng phải kiểm soát thật nhanh dịch bệnh để giữ vững thành quả vừa đạt được.

Ông yêu cầu các sở ngành, quận huyện thực hiện nghiêm Công điện 1699 của Chính phủ và Công văn 4616 của UBND TP về tăng cường phòng chống dịch COVID-19. “Từ nay đến cuối năm phải xem công tác kiểm soát dịch là nhiệm vụ hàng đầu. Có như vậy mới giữ vững thành quả và triển khai các chương trình phục hồi kinh tế” – ông Phong nói.

Trong đó, người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch, không khoán cho cấp phó, tuyên truyền công tác phòng chống dịch với phương châm 5K. Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm nếu các trường hợp cách ly tại nhà đi ra khỏi nhà.

“Những trường hợp cách ly tại nhà, quận huyện phải nắm địa chỉ và đề nghị Sở Y tế rà lại chặt chẽ các qui định và hạn chế thấp nhất việc cách ly tại nhà” – ông Phong nói thêm và yêu cầu tiếp tục đeo khẩu trang trong cộng đồng, thường xuyên rửa tay, khử khuẩn, đẩy mạnh cài đặt phần mềm Bluezone để truy vết. Các cuộc họp, hội nghị nếu tổ chức phải đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng đề nghị các ngành chức năng rà lại Bộ tiêu chí an toàn ở các lĩnh vực. Đối với Sở Du lịch cần lưu ý áp dụng nghiêm ngặt bộ tiêu chí an toàn này để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Với các trường nghỉ học có liên quan đến ca bệnh 1347 và 1349, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các quận huyện có sự thống nhất, xác định các trường hợp này nghỉ học bao lâu.

Cuối cùng, ông Nguyễn Thành Phong kêu gọi người dân TP.HCM cùng thực hiện công tác phòng chống dịch, cùng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.