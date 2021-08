Ngày 30-8, Công an phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) đã mời LTH (26 tuổi, quê xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) lên để làm việc về hành vi tung tin sai sự thật dịch bệnh COVID-19 lên mạng xã hội.



LTH làm việc với công an. Ảnh: TH

Trước đó, H dùng Facebook cá nhân đăng tải nội dung “Công ty E... đã có F0. Công ty dấu mấy hôm”.

Thông tin làm khoảng 2.000 công nhân đang làm việc tại công ty hoang mang, lo lắng.

Công an phường Vinh Tân xác minh, công ty trên không có ca F0 nào và công ty đang làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Do vậy, khi lên làm việc với công an, H thừa nhận nội dung đăng tải là sai sự thật và hứa không tái phạm.

Hiện Công an phường Vinh Tân đã lập biên bản với H về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên không gian mạng theo Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ...