Công an Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ làm việc với chủ địa ốc Alibaba

Ngày 26-6, ông Thân Đăng Phong, chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty CP Địa ốc Alibaba liên quan đến những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội mang tính miệt thị, quy chụp, vu khống.



Thư xin lỗi được cho là của ông chủ địa ốc Alibaba tối 25-6

Cụ thể, ngày 13-6, sau khi bị xã Tóc Tiên cưỡng chế khu đất vi phạm phân lô, làm đường trái phép trên đất nông nghiệp, ông Luyện đã liên tiếp có những phát ngôn trên mạng xã hội. Trong buổi tọa đàm giải quyết vấn đề “Sự việc cưỡng chế sai quy định của pháp luật-Địa ốc Alibaba làm gì để vượt qua” tối 17-6, ông Luyện đã nói những câu gây sốc như: “Học cái gì ra làm công an xã-Học ngu…Mấy anh chị để ý mấy thằng quậy quậy phá xóm, chẳng làm gì thì kêu vô làm công an xã. Học cái gì ra làm chủ tịch xã- Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã hiện nay xin xỏ, chạy chọt…".

Sau đó, tối 25-6, chủ tịch địa ốc Alibaba được cho là đã có thư xin lỗi đăng tải trên mạng xã hội, giải thích việc mình nói là không quy chụp hết đội ngũ cán bộ xã. Tuy nhiên những lời xin lỗi như trên không thành khẩn, không được chấp nhận.



Ông Nguyễn Thái Luyện

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thu thập thông tin, chứng cứ để xem xét xử lý nghiêm những phát ngôn của ông Luyện trên mạng xã hội.

Cũng trong ngày 26-6, công an tỉnh và Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến hành vi xúc phạm danh dự, cá nhân tổ chức của ông Luyện. Phía công an cũng đã thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của ông Luyện. Theo đó, công an sẽ mời ông Luyện lên làm việc.

Trước mắt, ông Luyện có dấu hiệu vi phạm Điều 64, Nghị định 174/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện là cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Sau khi làm việc với ông Luyện, cơ quan chức năng sẽ căn cứ mức độ vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xử lý.