Ngày 15-12, Công an TP Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, kể từ ngày 15-12-2021 đến 14-2-2022 lực lượng công các các tỉnh thành triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng.



Lãnh đạo Công an quận Cái Răng quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công

an TP Cần Thơ đến cán bộ, chiến sĩ trước khi ra quân. Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, các lực lượng tập trung tấn công, trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm, chủ động xây dựng phương án xử lý các vấn đề phức tạp, tránh để bị động, bất ngờ.

Tổ chức tuần tra vũ trang tại những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh nhằm răn đe, phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, nhất là việc tụ tập chạy xe tốc độ cao, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép... đảm bảo giao thông an toàn thông suốt, phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại vui Xuân, đón Tết của nhân dân.



Công an Trà Vinh ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022



Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long tuần tra kiểm soát ngăn chặn khai thác cát sông trái phép trên các tuyến giao thông.

Ngoài ra, lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng ở cơ sở, Công an xã chính quy, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt.

Ngay buổi đầu ra quân, Công an quận Bình Thủy đã phát hiện một trường hợp vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cụ thể, tiến hành kiểm tra ô tô 67A-169.14 lực lượng công an phát hiện 960 gói thuốc lá nhập lậu. Qua làm việc, bà Lê Ngọc Th (52 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) thừa nhận đã mua số thuốc lá trên từ một số người khu vực biên giới TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đem về Cần Thơ và Vĩnh Long bán kiếm lời.



Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá lậu ngay ngày đầu ra quân đợt cao điểm

Công an quận Bình Thủy tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.