Chiều 15-8, ông Phạm Văn Bảy - Phó UBND TP Dĩ An (Bình Dương) - đã chủ trì cuộc họp khẩn đối với các cơ sở y tế liên quan đến việc không tiếp nhận cấp cứu ông ND (57 tuổi, quê ở Trà Vinh, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp) khiến ông D. chết sau vài tiếng về phòng trọ. Tại cuộc họp còn có sự tham gia của ngành y tế, công an và một số ban ngành khác.



Ông Phạm Văn Bảy chủ trì cuộc họp khẩn chấn chỉnh việc không tiếp nhận cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong. Ảnh: KD

Ông Bảy cho biết, sự việc xảy ra là rất đáng tiếc. Lãnh đạo thành phố rất đau lòng khi nghe câu chuyện này.

“Tại cuộc họp, các cơ sở y tế cũng đã nhận thấy thiếu sót và nhận khuyết điểm. Tôi đã yêu cầu các cơ sở y tế phải chấn chỉnh ngay không để sự việc như thế này tái diễn. Tôi đã yêu cầu các cơ sở y tế phải mở cửa 24/24, phải tiếp nhận cấp cứu, không được từ chối bất cứ ai, với bất cứ lý do và thời gian nào”, ông Bảy nhấn mạnh.

Ông Bảy cũng cho biết thêm: “Một lý do phải thừa nhận là do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các cơ sở y tế đều quá tải nên không nhận cấp cứu mà hướng dẫn chuyển lên tuyến trên”.

“Vụ việc này Cơ quan điều tra Công an TP Dĩ An và Thanh tra Sở Y tế đang tiến hành điều tra, khi có kết luận thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Quan điểm của lãnh đạo UBND thành phố là phải chấn chỉnh ngay, xử lý nghiêm, sai đến đâu xử lý đến đó”, ông Bảy nói.



Sáng 15-8 gia đình đưa linh cữu ông D. đi hỏa táng. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Bảy, UBND TP Dĩ An đã có kế hoạch đưa thêm các cơ sở y tế tư nhân vào việc tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân. Những cơ sở mở cửa cấp cứu bệnh nhân sẽ được thông báo rộng rãi để người dân nắm.

Được biết, ngay sau khi Báo Pháp Luật TP HCM phản ánh, đại diện UBND TP Dĩ An và UBND phường Tân Đông Hiệp đã đến gia đình ông D. thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm thủ tục hỗ trợ gia đình thêm 20 triệu đồng để vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Như Báo Pháp luật TP.HCM đã phản ánh, trong đêm 13-8 và rạng sáng 14-8 gia đình đưa ông D. đi cấp cứu tại 5 bệnh viện (Trung tâm y tế TP Dĩ An, Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện đa khoa An Phú và Phòng khám tư nhân Nam Anh) nhưng không nơi nào tiếp nhận.

Riêng Trung tâm y tế Tp Dĩ An đã chuyển sang điều trị bệnh nhân COVID-19 từ lâu và không tiếp nhận bệnh nhận khác.

Không còn cách nào khác, đến hơn 1 giờ sáng 14-8, trong cơn mưa tầm tã, người nhà phải đưa ông D. về phòng trọ. Đến gần 5 giờ sáng cùng ngày thì ông D. mất.