Công an Đồng Nai có thêm hai phó giám đốc

Sáng 4-5, thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, giám đốc Công an Đồng Nai đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự cho Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (53 tuổi, quê Hưng Yên), Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy - Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an, được bổ nhiệm là phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.



Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh chúc mừng hai tân phó giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: CAĐN

Trước đó, Đại tá Lê Quang Nhân từng làm phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 7-2018, Đại tá Nhân được điều động giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Như vậy, đến thời điểm này Công an Đồng Nai có tất cả tám phó giám đốc. Cụ thể, ngoài hai phó giám đốc vừa bổ nhiệm, còn có sáu người giữ chức vụ phó giám đốc gồm: Đại tá Bùi Hữu Danh, Văn Quyết Thắng, Trần Tuấn Triệu, Nguyễn Văn Kim, Trần Thị Ngọc Thuận, Nguyễn Xuân Thao.

Việc Bộ Công an điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cho Công an Đồng Nai lần này nhằm chuẩn bị nhân sự vì thời gian tới một số phó giám đốc nghỉ hưu...