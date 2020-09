Công an làm việc với công ty nghi lừa tuyển dụng

Ngày 21-9, ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Bẫy lừa tuyển lao động nhan nhản trên mạng”, phản ánh Công ty TNHH DV An ninh Việt An tại 89A đường số 12, phường Tam Bình, quận Thủ Đức phải hoàn trả tiền thế chân cho hàng loạt sinh viên vì không giới thiệu được việc làm cho họ, Công an phường Tam Bình (quận Thủ Đức) đã đến làm việc với công ty.



Các trang quảng cáo đã bị đóng

Trong ngày 21-9, chúng tôi vào lại các trang tuyển dụng như Co.op Food tuyển dụng, MiniStop tuyển dụng, Circle K tuyển dụng, Family Mart, rạp chiếu phim Lotte Cinema… thì các trang này đều đã khóa.

Công an cũng đến công ty yêu cầu phải dán các thông báo hướng dẫn, cảnh báo cho người đến phỏng vấn phải đọc kỹ hợp đồng trước khi ký và phải nêu rõ các điều khoản trong hợp đồng, các cam kết phải rõ ràng.

Ghi nhận của chúng tôi, sáng 21-9, cổng công ty treo thêm tấm bảng kích thước lớn với nội dung tuyển dụng bảo vệ và cung cấp dịch vụ bảo vệ… mà trước đây không có. Ở khu vực trước cổng công ty, hàng chục bạn trẻ đến đợi phỏng vấn xin việc và... đòi lại tiền.

Anh Bùi Văn M. (quê Thanh Hóa) cho biết mình từ quê lặn lội vào TP.HCM kiếm việc làm và rơi vào “bẫy” tuyển dụng của Công ty TNHH DV An ninh Việt An. Anh cho hay vào trang “Tìm việc làm Sài Gòn” và tìm đến công ty. Tại đây, anh bị thu 900.000 đồng và công ty hứa cho anh làm việc giám sát an ninh ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An (Bình Dương). “Sáng sớm tôi chạy xuống để nhận việc nhưng gọi điện thoại thì không ai nghe máy. Đến khi nghe máy thì họ lại đưa một số điện thoại khác. Tôi tiếp tục gọi điện thoại thì họ nói là chỉ tuyển an ninh, duy nhất một người và không đến lượt tôi mà lương cũng không phải như Công ty TNHH DV An ninh Việt An nói, cũng không có chỗ ăn, chỗ ở” - anh M. kể. “Tại sao họ có thể lừa được như vậy mà lực lượng chức năng không xử lý?” - anh tiếp.

Một nữ sinh viên năm nhất ở quận Bình Thạnh cho biết cũng vừa phỏng vấn xin việc ở Công ty An ninh Việt An. Vị trí mà sinh viên này xin làm là phục vụ bán bắp và nước cho hệ thống cửa hàng Lotte như quảng cáo. Tuy nhiên, sinh viên này không mang đủ 900.000 đồng thế chân nên chỉ đóng 50.000 đồng giữ việc. “Giờ em biết thông tin thế này, em bỏ luôn” - nữ sinh nói.



Công an yêu cầu công ty dán các bảng cảnh báo từ cổng đến văn phòng cho người đi xin việc dễ dàng nhìn thấy. Ảnh: TÂN - YÊN



Công an làm việc với đại diện công ty. Ảnh: TÂN - YÊN

Cơ quan chức năng vào cuộc

Liên hệ với chính quyền vào sáng cùng ngày, ông Lê Hữu Hảo, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, nói: Các thông tin liên quan đến điểm tuyển dụng này đã được công an phường nắm. “Công ty có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự... Người dân cũng đã phản ánh và công an phường đang lập hồ sơ xác minh, làm rõ” - ông Hảo nói.

Còn Công an phường Tam Bình thông tin: Công ty thuê trụ sở vào đầu tháng 8-2020. Công an phường kết hợp với ủy ban xuống kiểm tra thì nơi này thiếu một số giấy tờ như giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự… nên bị xử phạt và bị yêu cầu đóng cửa. Đến ngày 12-8, công ty cung cấp đầy đủ các giấy tờ thì được phép hoạt động. “Sau đó, công an có phối hợp với UBND xử lý các lỗi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và tạm trú tạm vắng và có ra văn bản xử phạt” - đại diện Công an phường Tam Bình cho biết.

Cũng theo công an, công ty này chuyển từ huyện Bình Chánh về. Qua kiểm tra, công an phát hiện các hợp đồng của công ty có một số điểm không rõ ràng và yêu cầu cam kết khắc phục, ghi rõ để người xin việc được biết. Các trường hợp người xin việc không được sắp xếp các công việc đúng theo thỏa thuận sẽ được hoàn tiền.

“Chúng tôi yêu cầu công ty dán những bảng cảnh báo vì nhiều trường hợp người xin việc không đọc kỹ trước khi ký, cộng với số tiền đóng không lớn, có nhiều người bỏ luôn khi công việc không như công ty hứa hẹn” - người này tiếp.

Công ty đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là bảo vệ nhưng trong phụ lục còn có lĩnh vực đi kèm là cung ứng, môi giới, tuyển dụng lao động tạm thời và núp bóng giấy phép này để hoạt động. “Chúng tôi đang thu thập thông tin, phản ánh của người xin việc, báo cáo Công an quận và UBND quận Thủ Đức để chỉ đạo cho các ban, ngành liên quan phối hợp, kiểm tra, xử lý” - người này cho biết.

Về việc mạo danh tuyển dụng cho các công ty như Co.op Food, Family Mart, MiniStop..., ông Vũ Văn Đức, đại diện công ty, nói: “Bên tôi có hợp đồng với các bên tuyển dụng để cung cấp nhân viên an ninh”.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi công ty của ông tuyển các vị trí khác thì người này nói: “Chúng tôi sẽ làm việc, trao đổi lại... Nếu quay lại yêu cầu hoàn trả thì công ty sẽ đáp ứng luôn”.