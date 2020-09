Bẫy lừa tuyển lao động nhan nhản trên mạng

Trả lại tiền khi công an xuất hiện Về trường hợp của chị Trần Phạm Anh Trâm (thị xã Thuận An, Bình Dương), sau khi đóng tiền mà không được Lotte Cinema Bình Dương nhận vào làm, chị đã đi đòi lại tiền nhưng không được. Sáng 11-9, chị đến Công an phường Tam Bình (cách trụ sở công ty chừng 400 m) trình báo. Tại đây, công an hướng dẫn chị cầm hợp đồng quay lại trụ sở công ty để được giải quyết. Chị Trâm cho biết theo lịch hẹn sẽ đi nhận việc ở Lotte Cinema Bình Dương ngày 4-9. Tuy nhiên, gọi điện thoại hoài không được nên đến công ty đòi lại tiền. Chị quay lại thì công ty đưa cho tờ giấy hẹn là hoàn trả tiền sau 45 ngày. Đến đầu giờ chiều thì rất nhiều sinh viên đến đòi lại tiền, xảy ra to tiếng nên một số người đã gọi điện thoại báo cho Công an phường Tam Bình.

Ông Đông có mặt ở trụ sở Công an phường Tam Bình, hướng dẫn các nạn nhân không trình báo nữa... Sau đó hai công an phường Tam Bình có mặt, hỏi chúng tôi: “Thế lúc xin việc, em có biết người ta hẹn không? Sao em đi xin việc mà em không hỏi gì cả?”. Sau đó, người này yêu cầu chúng tôi đến phường trình báo để được giải quyết. “Người ta vẫn giải quyết trả lại tiền mà. Còn không em cứ lên phường trình báo, gặp anh. Người ta không trả lại tiền mới đủ căn cứ xử lý” - cán bộ công an tên Hiếu nói. Cũng trong chiều 11-9, Phan Tấn Đạt và một sinh viên đến Công an phường Tam Bình trình báo. Ngay khi nghe nạn nhân báo bị lừa tiền xin việc, cán bộ công an hỏi ngay: “Ở 89A đúng không?”. Sau khi xem các giấy tờ của người trình báo, một công an yêu cầu Đạt và người đi cùng ra ngoài ngồi chờ. Chừng 20 phút sau thì ông Đông xuất hiện ở trụ sở Công an phường Tam Bình. Vừa thấy chúng tôi, dường như đã biết hết mọi việc, ông cầm lấy số giấy tờ đang để trên bàn rồi nói: “Em nhận lại tiền chưa, chưa thì lấy số điện thoại của anh. 0978776789, anh tên Đông. Cầm giấy về đó rồi đưa điện thoại anh nói chuyện cho rồi lấy tiền”. Khi quay lại trụ sở công ty, ông Đông đã đứng sẵn ở cổng để chờ đợi. Sau đó, các nạn nhân được ông Đông đưa vào bên trong và nhận lại 100% tiền.