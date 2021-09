11 giờ trưa ngày 30-9, Công an quận 12, TP.HCM tổ chức lễ ra quân tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận 12.





Sáng ngày 30-9, Công an quận 12 tổ chức lễ ra quân tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 12. Ảnh NT

Dự kiến nảy sinh phức tạp khi người dân ra đường

Theo Công an quận 12, đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về viêc chuyển sang trạng thái tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an ninh trật tự, từng bước phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố bắt đầu từ 0 giờ, ngày 1-10.

Thượng tá Trần Song Triều, Phó Công an quận 12 cho biết, TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 từ hôm 9-7 đến nay với nhiều mức độ tăng cường theo từng giai đoạn. Trong đó từ ngày 26-7, UBND TP.HCM yêu cầu mọi người dân trên địa bàn TP hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ hằng ngày.

Tính đến ngày 30-9, TP HCM đã trải qua hơn 120 giãn cách xã hội với nhiều cấp độ khác nhau. Và bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-10 thì TP.HCM chính thức ban hành Chỉ thị nới lỏng, “mở cửa” .



Công an quận 12 cũng thực hiện tuần tra, diễu hành, phát loa thông tin để người dân nắm bắt. Ảnh NT

“Dự kiến tình hình trên địa bàn TP.HCM nói chung và quận 12 nói riêng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp: người dân hân hoan ra đường; hoạt động kêu gọi về quê tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình tội phạm tăng cao, người thất nghiệp có nguy cơ phạm tội” – thượng tá Triều nói.

Phó Công an quận 12 đề nghị các cán bộ chiến sĩ xác định tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

“Cần tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ; nắm tình hình trên không gian mạng, không để kêu gọi tụ tập, kéo về quê, đi ra khỏi địa bàn” – ông nhấn mạnh.



Trong lúc đó, trưa cùng ngày, các chốt chính trên địa bàn quận 12 vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh NT

Công an quận 12 sẽ thực hiện cơ cấu lại các chốt theo hướng rút các chốt phường, các chốt nội ô, cơ cấu ngay lực lượng, thành lập các tổ để tuần tra kiểm soát, đảm bảo quán xuyến kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm vi phạm.

Đối với chốt cầu Phú Long: phải tăng gấp đôi lực lượng hiện có kiểm soát tất cả các phương án, kế hoạch triển khai lực lượng phải hoàn thành trước 14 giờ ngày hôm nay.

Nhiều quận gỡ chốt, dân vừa mừng vừa lo

Sau khi làm tổ chức buổi lễ, Công an quận 12 cũng tổ chức tuần tra, diễu hành trên nhiều tuyến đường ở địa bàn đồng thời phát loa, thông tin để người dân được biết.

Trong lúc đó, trong trưa cùng ngày Công an các quận huyện ở TP.HCM cũng tổ chức các buổi lễ ra quân tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế - xã hội.



Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng quận Tân Bình đã triển khai tháo dỡ chốt. Ảnh NT

Trên địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM và quận Gò Vấp, Bình Thạnh… ngay trong trưa cùng ngày đã bắt đầu tháo dỡ các chốt kiểm soát COVID-19.

Theo kế hoạch, hơn 300 chốt kiểm soát liên quận huyện trên địa bàn TP.HCM sẽ được tháo dỡ ngay trong ngày để bước vào giai đoạn bình thường mới.

Ghi nhận, tại chốt kiểm soát ở trên đường Quang Trung đoạn gần cầu Chợ Cầu, quận Gò Vấp đã được tháo dỡ trong trưa cùng ngày.

Các hệ thống quét mã, hàng rào, lán trại… đã được lực lượng chức năng tháo dỡ, đưa lên xe.



Chốt kiểm soát trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp cũng được tháo dỡ. Ảnh NT

Bà Trần Xu (59 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), cho biết cả một thời gian dài ở nhà, không thể đi đâu khiến cuộc sống của gia đình bà cũng như hàng xóm lân cận gặp không ít khó khăn, bí bách. Khi hay tin TP. mở cửa trở lại, bà và người dân rất vui.

“Ngày chuẩn bị dỡ rào ra thì rất phấn khởi. Nhưng có cái tôi vẫn lo là nhà nước mình hãy nên từ từ để hẵng dỡ rào vì vẫn còn nhiều F0 lắm. Tôi rất sợ. Thực sự là ngày 1-10 tôi không dám ra đường. Tôi sợ nhất bây giờ mình biết ai bệnh, ai không bệnh. Mong nhà nước mình đừng nên xả sớm quá, hãy nên có cái gì mà từ từ, từng bước” – bà Xu nói.



Người dân nhiều khu vực ở TP.HCM bày tỏ vui mừng khi được tháo dỡ các chốt. Ảnh NT

Người phụ nữ mới làm nghề giao hàng trong mùa dịch cũng cho biết lo lắng vì những F0 ra đường mà không biết và có thể làm lây bệnh cho người khác. “Tôi mong rằng người dân mình bình tĩnh, bình tĩnh, từ từ hãy ra đườn. Mình mấy tháng trời ở trong nhà vì một phút như thế này đi ra đường, chủ quan thì bị lây bệnh” – bà Xu tiếp.

Trong lúc đó, quận Tân Bình cũng gỡ chốt kiểm soát dịch ở công viên Hoàng Văn Thụ. Trong khoảng 30 phút, cảnh sát đã tháo dỡ biển báo, hàng rào… để tuyến đường trở lại như trước đây.

Trung tá Bùi Ngọc Giàu, Đội trường CSGT quận Tân Bình cho biết trong ngày, bốn chốt giáp ranh của quận sẽ được gỡ bỏ. Lực lượng chức năng sẽ chuyển từ việc chốt chặn sang tuần tra, kiểm soát.



Trong khi đó, một số khu vực ở quận Gò Vấp các hàng rào cố định vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh NT

“Qua đó, chúng tôi sẽ kết hợp với các đơn vị để thành lập các tổ kiểm tra người đi đường, đảm bảo công tác chống dịch và an ninh trật tự” – trung tá Giàu nói.

Trong lúc đó, trên địa bàn quận 12 các chốt chính vẫn chưa được tháo dỡ, tính đến trưa cùng ngày.

Tuy nhiên, ghi nhận việc di chuyển của người dân được thuận lợi hơn. Chừng 11 giờ trưa, các chốt ở đầu đường Nguyễn Văn Quá, chốt ở đường Trường Chinh đoạn gần cầu Tham Lương… vẫn có lực lượng trực chốt, nhưng việc kiểm soát đã được nới lỏng. Người dân không còn bị kiểm tra giấy tờ, quét mã QR khi đi qua đây.

Một cảnh sát làm việc ở chốt đường Trường Chinh, đoạn gần Cầu Tham Lương cho biết hiện các chốt chính trên địa bàn quận 12 vẫn chưa được tháo dỡ, đang chờ ý kiến chỉ đạo từ công an quận.



Nhiều người dân bày tỏ việc tháo dỡ các chốt sẽ thuận tiện việc đi lại tuy nhiên cũng cần có các biện pháp kiểm soát để tránh bùng phát, lây lan dịch bệnh. Ảnh NT

Ông Nguyễn Văn Lưu (57 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cho biết mình cũng làm shipper, việc dỡ chốt thì người dân đi lại dễ hơn, đỡ tốn kém.

“Tôi đi liên quận thấy người ta bắt đầu gỡ chốt. Như vậy những người dân nói chung và những người giao hàng như tôi nói riêng đỡ tốn kém, xăng cộ hơn. Như trước đây đi rất khó khăn, có khi có 100 mét mà phải đi vòng đến ba, bốn cây số” – ông Lưu nói.

Ông Trần Văn Hoàng (54 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cho biết việc tháo dỡ các chốt thì người dân vui mừng, đi lại thoải mái hơn.

“Ăn thua người dân có ý thức, tự động giữ bản thân mình để đảm bảo cho gia đình và xã hội. Chứ rào như vậy lâu rất khó khăn, đi lại. Như tôi đã nghỉ hai tháng nay, mưới đi làm giao hàng được hai ngày nay” – ông Hoàng cho hay.