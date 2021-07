Ngày 2-7, Công an TP Hà Nội ra thông báo khởi tố hai vụ án trốn thuế xảy ra tại hai tổ chức phi chính phủ đóng chân trên địa bàn.



Hai vụ án trốn thuế cùng được Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố điều tra ngày 2-7, theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Một vụ xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách bền vững (LPSD), do Cơ quan An ninh điều tra thụ lý; một vụ xảy ra tại Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC), do Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý.

Vụ án ở LPSD, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng với ông Đặng Đình Bách - Giám đốc LPSD.

Còn vụ án ở MEC, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Mai Phan Lợi – Chủ tịch Hội đồng sáng lập; Chủ tịch Hội đồng khoa học MEC.

Ông Mai Phan Lợi thành lập MEC năm 2012, đồng thời gây dựng một số diễn đàn trên Facebook liên quan đến hoạt động báo chí khi còn công tác tại báo Pháp Luật TP.HCM.

Năm 2016, do vi phạm kỷ luật, ông Lợi bị khai trừ Đảng và buộc thôi việc. Ông tiếp tục vận hành MEC từ đó đến nay và tham gia nhiều hoạt động trên các diễn đàn mạng xã hội mà ông là quản trị viên.