Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết từ 6 giờ ngày 15-7 đến 11 giờ ngày 19-7 đơn vị đã tổ chức triển khai kiểm tra 909 cơ sở kinh doanh, 32.983 phương tiện các loại, người đi bộ 52.

Qua đó ngành chức năng đã lập biên bản vi phạm 317 trường hợp, buộc quay đầu xe 4.462 trường hợp; nhắc nhở, cho cam kết 1.713 trường hợp, số cơ sở đóng cửa hoặc dừng hoạt động theo yêu cầu của đoàn kiểm tra là 261 trường hợp.

Thời gian tới lực lượng Công an tiếp tục phối hợp tuần tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch.



Các tổ lưu động kiểm tra, nhắc người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16



Ngành chức năng đã lập biên bản vi phạm quy định về giãn cách

Theo Trung tá Hậu, các lực lượng phối hợp với công an tăng cường làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát Vàm Cống (phường Mỹ Thạnh) để dừng kiểm tra và cho khai báo y tế, đo thân nhiệt các trường hợp vào tỉnh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19, hiện tỉnh không tiếp nhận người của tỉnh khác (trừ các trường hợp đặc biệt) mà chỉ tiếp nhận công dân của tỉnh An Giang từ các địa phương khác.

Ví dụ công dân là người tỉnh An Giang đi lao động từ TP.HCM về khi đến chốt kiểm soát phải khai báo và xuất trình giấy tờ (CMND hoặc CCCD) chứng minh là người của địa phương. Khi vào tỉnh thì người dân buộc phải đi cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, sau đó tiếp tục về nhà theo dõi trong 7 ngày.