Ngày 20-8, Công an TP.HCM cho biết vừa nhận được văn bản từ Bộ Công an về việc tiếp nhận thông tin hỗ trợ người dân.



Theo đó, Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường, thị trấn rà soát, nắm thông tin về những hộ gia đinh, người dân thuộc nhóm yếu thế, đặc biệt khó khăn, chưa được hỗ trợ của chính quyền; thông báo đến đơn vị hào tâm qua số diện thoại: 02839.247.247 để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ chuyển phát nhanh miễn phí lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản hằng ngày và do các nhà hảo tâm tài trợ đến trực tiếp các hộ gia đình.

Theo Bộ Công an đây là hoạt động để kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bản TP.HCM trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thành phố đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, số điện thoại là của Bưu điện TP.HCM lập ra hỗ trợ người dân. Khi người dân gọi tới sẽ có nhân viên tổng đài tiếp nhận thông tin liên hệ để có phương án hỗ trợ.