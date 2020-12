Công an TP.HCM nói về việc người dân được bắn pháo hoa

Chiều 30-12, Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, đã có chia sẻ với báo chí xoay quanh việc triển khai tuyên truyền những thông tin đáng lưu ý trong Nghị định 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 11-1-2021.



Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó Trưởng phòng PC06. Ảnh: LÊ THOA

Theo Thượng tá Thơ, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng PC06, Công an 24 quận/huyện tập trung xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị định 137 đến người dân.

Cụ thể, Công an 24 quận/huyện sẽ tham mưu cho UBND quận/huyện tuyên truyền qua cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, các đoàn thể. Từ đó thông tin đến các hội viên, người thân trong gia đình.

PC06 cũng đã có văn bản gửi Ban Giám đốc Công an TP tham mưu Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ngành tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên hiểu rõ các khái niệm, quy định trong Nghị định 137.

Liên quan đến Nghị định này, Thượng tá Nguyễn Minh Thơ nhấn mạnh người dân phải đặc biệt chú ý Điều 3, Điều 5 và khoản 2 Điều 14.

Trong đó, người dân phải hiểu được các khái niệm về pháo gồm pháo hoa, pháo nổ, pháo hoa nổ. “Người dân chỉ được sử dụng các loại pháo hoa được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động kích thích cơ - điện - nhiệt sẽ gây ra các hiệu ứng về màu sắc, âm thanh ánh sáng trong không gian và không gây ra tiếng nổ” – Thượng tá Thơ nhấn mạnh.

Theo Phó Trưởng phòng PC06, người dân cũng chỉ được dùng loại pháo hoa được mua ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Minh Thơ cũng cho biết PC06 đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP chỉ đạo Công an các quận/huyện tiến hành rà soát các doanh nghiệp kinh doanh loại hình này, cho cam kết và sau đó sẽ kiểm tra, quản lý.

“Người dân muốn đốt pháo hoa phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự” – ông nói thêm.



Người dân được bắn pháo hoa không có tiếng nổ. Ảnh: TUYẾN PHAN

Liên quan đến các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, Thượng tá Thơ cho biết công an sẽ xử lý theo Điều 10 Nghị định 167/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể đối với việc sử dụng trái phép các loại pháo sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng; hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng. “Tuy nhiên chế tài như vậy là còn thấp, nên sức răn đe chưa cao” – Thượng tá Thơ tiếp lời.

Vị Phó Trưởng phòng PC06 cũng thông tin, Công an TP tập trung các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với việc mua bán pháo nổ trên mạng. Công an TP đã chỉ đạo cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống tội phạm trên không gian mạng để tăng cường đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm này.

PC06 cũng khuyến cáo người dân nên tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về quản lý, sử dụng pháo và tự giác chấp hành.