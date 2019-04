Cử tri Đà Nẵng lên tiếng việc ông Linh dâm ô bé gái

Ngày 23-4, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cử tri Nguyễn Quang Nga (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) đã đề cập vụ ông Nguyễn Hữu Linh (cựu Viện phó VKS TP Đà Nẵng) dâm ô bé gái trong thang máy.

Ông Nga cho rằng, các cơ quan tố tụng đã kịp thời khởi tố ông Linh và các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm để răn đe.



Cử tri Nga tại buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ PHI.

Theo ông Nga, dâm ô trẻ em là vấn đề đang gây nhức nhối trong xã hội. Những vụ nào phát hiện ra thì phải xử lý ngay. “Người dân Đà Nẵng cảm thấy xấu hổ vì có công dân như ông Linh. Chúng tôi mong chờ sự nghiêm minh của pháp luật”, ông Nga nói.

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cho rằng vụ việc của ông Linh đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người dân Đà Nẵng. Việc khắp nơi biêu riếu quy chụp khi dùng nhiều từ ngữ không hay đã làm tổn thương đến người dân. Theo các cử tri, người nào làm người đó chịu chứ không thể mang cả TP Đà Nẵng ra đùa giỡn, quy chụp ác ý.

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Bá Sơn (Phó trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng), cho biết việc khởi tố Nguyễn Hữu Linh kéo dài đến 20 ngày mới khởi tố vì cơ quan điều tra phải thận trọng, đánh giá chứng cứ.

Mặt khác, trong các quy định của luật cũng chưa có những hướng dẫn cụ thể để xác định tội dâm ô trẻ em nhưng ông tin tưởng các cơ quan tố tụng sẽ xử lý nghiêm vụ việc để đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PLO, trực ban Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu) cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được quyết định và các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn ông Linh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vị này cho biết, thời gian qua luôn có đội tuần tra xunh quanh khu vực nhà ông Linh. Khoảng một tuần trở lại đây thì nhà ông Linh đã nhiều lần mở cửa so với đóng kín như trước đây. Hiện vẫn chưa thể liên lạc được với ông Linh vì có thể ông này đang ở TP.HCM.