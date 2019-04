Ông Nguyễn Hữu Linh chính thức thành bị can

Có thể bắt tạm giam nếu ông Linh bất hợp tác Ngoài việc bị khởi tố, ông Nguyễn Hữu Linh còn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (và lệnh tạm hoãn xuất cảnh). Theo Điều 123 BLTTHS 2015, biện pháp này được áp dụng đối với người có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, phải làm giấy cam đoan, phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy triệu tập của CQĐT, VKS hoặc tòa án. Người ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (CQĐT Công an quận 4) phải thông báo về việc áp dụng biện pháp này cho chính quyền xã (phường) nơi ông Linh cư trú và giao cho chính quyền đó quản lý, theo dõi. Nếu ông Linh có lý do chính đáng phải tạm thời đi khỏi nơi cư trú thì ông phải được sự đồng ý của chính quyền nơi cư trú và phải có giấy phép của CQĐT Công an quận 4 (nơi áp dụng biện pháp ngăn chặn). Theo luật, ông Linh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ như: Không đi khỏi nơi cư trú nếu không được CQĐT cho phép; có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan; không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội; không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật. Nếu ông Linh vi phạm nghĩa vụ cam đoan trên thì nơi được giao quản lý ông Linh phải báo ngay cho CQĐT biết. Sau đó tùy tình hình và mức độ vi phạm, CQĐT có thể ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam ông. Thông thường khi CQĐT đã áp dụng biện pháp này thì sẽ tồn tại suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nếu không bị thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác. Ngoài ra, luật cũng quy định thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú không quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử. 20 ngày dư luận đợi chờ - Ngày 1-4, qua camera, bảo vệ chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM) phát hiện một người đàn ông ôm hôn bé gái trong thang máy. Ngay sau đó, gia đình cháu bé nhờ kỹ thuật chung cư xem lại camera để truy tìm người đàn ông này. - Đến sáng 2-4, ban quản lý chung cư mời người đàn ông này đến làm việc. Đến tối, ban quản lý chung cư trình báo với công an về vụ này. - Chiều 2-4, đoạn clip người đàn ông gí ôm và ép hôn bé gái được tung lên mạng. Lập tức báo chí vào cuộc. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. - Ngày 4-4, VKSND Tối cao yêu cầu cấp dưới điều tra, xử lý nghiêm. - Chiều 4-4, VKSND và Công an quận 4 chính thức thụ lý tin báo tố giác tội phạm, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc. - Những ngày sau đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM có công văn yêu cầu cơ quan tố tụng quận 4 phải khởi tố, điều tra và xử nghiêm vụ việc; đồng thời báo chí liên tục thông tin, yêu cầu cơ quan tố tụng nhanh chóng khởi tố, điều tra vụ việc. - Ngày 20-4, CQĐT Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 BLHS 2015) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Linh. - Ngày 22-4, VKSND quận 4 phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.